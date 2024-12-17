Стало известно, когда в Ростове-на-Дону стихнет ветер и потеплеет

В среду, 18 декабря, дождь будет идти только ночью. В дневное время температура воздуха поднимется также до +5 градусов, а в ночное время — опустится до 0 градусов. Порывы ветра сбавят скорость до 14 метров в секунду. Всего ожидается до 1,1 миллиметра осадков.