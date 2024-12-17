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Posted 17 декабря, 07:47

Published 17 декабря, 07:47

Modified 17 декабря, 07:49

Updated 17 декабря, 07:49

Стало известно, когда в Ростове-на-Дону успокоятся ветра и закончатся дожди

Стало известно, когда в Ростове-на-Дону стихнет ветер и потеплеет

17 декабря 2024, 07:47
Фото: rostovgazeta.ru. Стало известно, когда в Ростове-на-Дону успокоятся ветра и закончатся дожди

Сильный ветер и ливни будут бушевать в Ростове-на-Дону еще неделю

Синоптики рассказали, что осадки и мощный ветер продержатся в Ростове-на-Дону до конца года. Однако будут дни небольшой передышки. Некоторые из них ожидаются уже на этой неделе.

Согласно прогнозу, во вторник, 17 декабря, ожидается пасмурная и дождливая погода. Днем воздух прогреется до +5 градусов, а ночью — охладится до +2 градусов. Ветер западный до 17 метров в секунду. В течение всего дня будет идти ливень. За сутки выпадет 9,7 миллиметра осадков.

В среду, 18 декабря, дождь будет идти только ночью. В дневное время температура воздуха поднимется также до +5 градусов, а в ночное время — опустится до 0 градусов. Порывы ветра сбавят скорость до 14 метров в секунду. Всего ожидается до 1,1 миллиметра осадков.

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Затем четверг и пятница, 19 и 20 декабря, будут малооблачными. Ливни и дожди уйдут, а на небе появится солнце. Однако в субботу непогода вернется вновь.

Ранее стало известно, что метель и ветер до 29 метров в секунду надвигаются на Ростовскую область.

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