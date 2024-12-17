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Posted 17 декабря, 11:06

Published 17 декабря, 11:06

Modified 17 декабря, 11:08

Updated 17 декабря, 11:08

Стало известно, кому в Ростовской области работодатели готовы платить 300 тысяч

Стало известно, кому в Ростовской области работодатели готовы платить 300 тысяч

17 декабря 2024, 11:06
Фото: rostovgazeta.ru. Стало известно, кому в Ростовской области работодатели готовы платить 300 тысяч

Зарплаты стоматологов в Ростове-на-Дону достигли 300 тысяч рублей

Аналитики изучили рынок труда Ростовской области и определили вакансии с самыми высокими предлагаемыми зарплатами в декабре 2024 года.

Согласно исследованию SuperJob, спрос на персонал в Ростовской области за 2024 год вырос на 20%. Число резюме увеличилось на 14%. Несмотря на рост показателей в регионе наблюдается дефицит специалистов. В связи с этим некоторые работодатели решили привлекать работников высокими зарплатами.

Так, больше всего в Ростовской области могут получать инженерно-технический персонал, квалифицированные рабочие и водители. В декабре зарплату в 130 тысяч рублей предлагают монтажникам интернет-сетей (Ростов-на-Дону). От 130 до 200 тысяч рублей могут получать водители категории Е (Поселок Красный), а от 150 до 200 тысяч рублей работодатели готовы платить монтажникам балконов и окон (Ростов-на-Дону), производителям работ (Новочеркасск) и менеджерам по продажам (Ростов-на-Дону).

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Заработок в 200 тысяч рублей может иметь главный технолог кондитерского производства (Азов) и начальник механомонтажного участка (Новошахтинск). Сразу на 300 тысяч в месяц может рассчитывать стоматолог терапевт-хирург (Ростов-на-Дону).

Ранее RostovGazeta писала о том, что цены на рыбные консервы могут взлететь в Ростове перед Новым годом.

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