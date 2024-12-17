Стало известно, кому в Ростовской области работодатели готовы платить 300 тысяч

Так, больше всего в Ростовской области могут получать инженерно-технический персонал, квалифицированные рабочие и водители. В декабре зарплату в 130 тысяч рублей предлагают монтажникам интернет-сетей (Ростов-на-Дону). От 130 до 200 тысяч рублей могут получать водители категории Е (Поселок Красный), а от 150 до 200 тысяч рублей работодатели готовы платить монтажникам балконов и окон (Ростов-на-Дону), производителям работ (Новочеркасск) и менеджерам по продажам (Ростов-на-Дону).