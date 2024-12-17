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Posted 17 декабря, 10:13

Published 17 декабря, 10:13

Modified 17 декабря, 12:49

Updated 17 декабря, 12:49

Стало известно о состоянии школьника, пострадавшего от рук маньяка в Ростове

Стало известно о состоянии школьника, пострадавшего от рук маньяка в Ростове

17 декабря 2024, 10:13
Фото: 1MI. Стало известно о состоянии школьника, пострадавшего от рук маньяка в Ростове

После нападения маньяка в Ростове школьник попал в больницу №20

Появилась информация о том, в каком состоянии находится подросток, на которого напал с ножом маньяк. Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал о мальчике в своем telegram-канале 17 декабря.

Пострадавшего зовут Дмитрий М., он учится в девятом классе одной из гимназий на Северном. Судя по кадрам с видеонаблюдения, мальчик возвращался домой из школы. На видео можно заметить сумку со сменкой и рюкзак. Нападение произошло после 14 часов, как раз когда могли закончиться уроки.

Подросток как обычно добрался до дома, но на лестничной клетке перед его квартирой, сзади напал мужчина. Незнакомец наносил удары ножом, пытаясь попасть куда-то в район шеи. Мальчик упал, но тут же встал и побежал за злоумышленником по лестнице, когда тот бросился к выходу.

— Он проявил смелость и дал отпор нападавшему, — сообщил Алексей Логвиненко. — Дмитрию оказана медицинская помощь в городской больнице №20.
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Глава администрации поручил своему заму по соцвопросам навестить семью и оказать помощь в лечении и реабилитации мальчика.

— У ребенка стресс. Ножевых ранений нет. Только рваная рана губы — уже зашили, — пишут в комментариях знакомые мальчика.

Вторая жертва маньяка, 21-летняя девушка, не смогла выжить после десятка ножевых ударов. Она скончалась в больнице.

Подозреваемого задержали тем же вечером, 16 декабря. Им оказался 26-летний Владислав К., ранее судимый за кражу и страдающий психическим заболеванием.

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