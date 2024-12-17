Стало известно о состоянии школьника, пострадавшего от рук маньяка в Ростове

Пострадавшего зовут Дмитрий М., он учится в девятом классе одной из гимназий на Северном. Судя по кадрам с видеонаблюдения, мальчик возвращался домой из школы. На видео можно заметить сумку со сменкой и рюкзак. Нападение произошло после 14 часов, как раз когда могли закончиться уроки.