Стало известно, за что был ранее судим напавший на людей с ножом мужчина в Ростове

Напомним, что 16 декабря Владислав К. напал с ножом на двух людей в Ростове-на-Дону. Сначала он подкараулил подростка в подъезде многоквартирного дома, и подкравшись со спины, нанес ему несколько ударов острым лезвием ножа. Когда школьник упал, злоумышленник попытался сбежать. Однако мальчик нашел в себе силы встать и погнался за маньяком, чтобы его остановить. Тогда он получил еще несколько ранений. Парень оказался очень сильным и смог добраться до своей квартиры.