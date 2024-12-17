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Posted 16 декабря, 21:11

Published 16 декабря, 21:11

Modified 16 декабря, 22:06

Updated 16 декабря, 22:06

Напавший в Ростове на девушку и подростка с ножом мужчина был ранее судим

Стало известно, за что был ранее судим напавший на людей с ножом мужчина в Ростове

16 декабря 2024, 21:11
Фото: Видео тг канал 112. 1MI.

Напавший в Ростове на девушку и подростка с ножом мужчина был ранее судим

Сюжет
Нападение мужчины с ножом в Ростове на девушку и подростка. Что известно?
Мужчина, который напал на девушку и подростка в Ростове-на-Дону, ранее был судим за кражу, сообщает телеграм-канал «112» со ссылкой на личные источники.

Напомним, что 16 декабря Владислав К. напал с ножом на двух людей в Ростове-на-Дону. Сначала он подкараулил подростка в подъезде многоквартирного дома, и подкравшись со спины, нанес ему несколько ударов острым лезвием ножа. Когда школьник упал, злоумышленник попытался сбежать. Однако мальчик нашел в себе силы встать и погнался за маньяком, чтобы его остановить. Тогда он получил еще несколько ранений. Парень оказался очень сильным и смог добраться до своей квартиры.

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Через небольшой промежуток времени произошел похожий инцидент, но жертвой уже стала девушка. Маньяк также напал на нее на лестничной площадке. Жертва пыталась сбежать, сгруппироваться, отбиваться ногами, но злоумышленник оказался сильнее. Он убедился, что пострадавшая больше не шевелится и только тогда вышел из подъезда.

По информации «112», у Владислава К. уже была судимость за кражу. До сегодняшнего дня в особой жестокости мужчина якобы замечен не был, соседи характеризуют его как «странного».

Добавим, что злоумышленник уже задержан.

Ранее Ирина Волк сделала заявление о нападениях на людей в Ростове-на-Дону с ножом.

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