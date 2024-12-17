Суд рассмотрит дело о девушке, которую в машине застрелил фермер под Волгодонском

Posted 17 декабря, 18:26
Published 17 декабря, 18:26
Modified 17 декабря, 18:28
Updated 17 декабря, 18:28
Согласно имеющейся информации, инцидент произошел в апреле 2024 года. Сообщается, что мужчине не понравилось, что возле участка, который он арендовал для ведения сельского хозяйства, проезжал автомобиль.
Из-за этого он выстрелил в 18-летнего парня и 17-летнюю девушку, которые на тот момент находились в машине. Подростка не успели спасти врачи: она скончалась в больнице.
Обвиняемого заключили под стражу. Сообщается, что следователи направили уголовное дело в суд.
Ранее в Ростовской области мужчина напал с ножом на девушку и подростка. Подробнее — в сюжете RostovGazeta.