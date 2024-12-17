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Posted 17 декабря, 18:26

Published 17 декабря, 18:26

Modified 17 декабря, 18:28

Updated 17 декабря, 18:28

Суд рассмотрит дело о девушке, которую застрелил фермер под Волгодонском

Суд рассмотрит дело о девушке, которую в машине застрелил фермер под Волгодонском

17 декабря 2024, 18:26
Фото: Изображение Midjourney.

Суд рассмотрит дело о девушке, которую застрелил фермер под Волгодонском

Следственный отдел Волгодонска завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Цимлянского района, который обвиняется в убийстве 17-летней девушки и покушении на убийство ее друга. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел в апреле 2024 года. Сообщается, что мужчине не понравилось, что возле участка, который он арендовал для ведения сельского хозяйства, проезжал автомобиль.

Из-за этого он выстрелил в 18-летнего парня и 17-летнюю девушку, которые на тот момент находились в машине. Подростка не успели спасти врачи: она скончалась в больнице.

Обвиняемого заключили под стражу. Сообщается, что следователи направили уголовное дело в суд.

На камеру сняли допрос маньяка из Ростова, напавшего на девушку и школьника
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Ранее в Ростовской области мужчина напал с ножом на девушку и подростка. Подробнее — в сюжете RostovGazeta.

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