Трамвай сбил пенсионерку возле остановки в Таганроге

Около 08.00 мск бабушка переходила проезжую часть в районе дома №15 на улице Москатова. В этот момент по рельсам ехал трамвай. По словам очевидцев, из-за толпы, которая стояла рядом с остановкой, пенсионерка не увидела общественный транспорт. Водитель трамвая ударил по тормозам, но корпус уже толкнул женщину.