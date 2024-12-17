Трамвай сбил пенсионерку возле остановки в Таганроге

Posted 17 декабря, 10:04
Published 17 декабря, 10:04
Modified 17 декабря, 10:06
Updated 17 декабря, 10:06
Около 08.00 мск бабушка переходила проезжую часть в районе дома №15 на улице Москатова. В этот момент по рельсам ехал трамвай. По словам очевидцев, из-за толпы, которая стояла рядом с остановкой, пенсионерка не увидела общественный транспорт. Водитель трамвая ударил по тормозам, но корпус уже толкнул женщину.
— Пострадавшей оказана медпомощь, она не госпитализирована, — прокомментировали в Госавтоинспекции по Ростовской области.
В комментариях telegram-канала «Таганрог. Происшествия» местные жители рассказали, что всему виной расположение остановки.
— Этого и стоило ожидать! Зачем остановку перенесли? Из-за поворота трамваи летят, не притормаживают, — написали горожане.
— Эта остановка вообще неправильно стоит, люди здесь еще будут попадать под трамвай, — добавили другие. — Верните на место остановку, и не будет таких происшествий.
— Я тоже не понимаю, почему остановку перенесли на опасную часть, — удивились местные.
Неделю назад в Ростове произошла авария, в которой бабушку сбили инкассаторы.