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Posted 17 декабря, 10:04

Published 17 декабря, 10:04

Modified 17 декабря, 10:06

Updated 17 декабря, 10:06

Аннушка разлила масло: трамвай сбил пенсионерку возле остановки в Таганроге

Трамвай сбил пенсионерку возле остановки в Таганроге

17 декабря 2024, 10:04
Фото: donland.ru. видео t.me/taganrog_chp61. Аннушка разлила масло: трамвай сбил пенсионерку возле остановки в Таганроге
В городе Таганроге Ростовской области водитель трамвая сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, ДТП случилось утром 17 декабря.

Около 08.00 мск бабушка переходила проезжую часть в районе дома №15 на улице Москатова. В этот момент по рельсам ехал трамвай. По словам очевидцев, из-за толпы, которая стояла рядом с остановкой, пенсионерка не увидела общественный транспорт. Водитель трамвая ударил по тормозам, но корпус уже толкнул женщину.

— Пострадавшей оказана медпомощь, она не госпитализирована, — прокомментировали в Госавтоинспекции по Ростовской области.

В комментариях telegram-канала «Таганрог. Происшествия» местные жители рассказали, что всему виной расположение остановки.

Фото: t.me/taganrog_chp61
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— Этого и стоило ожидать! Зачем остановку перенесли? Из-за поворота трамваи летят, не притормаживают, — написали горожане.
— Эта остановка вообще неправильно стоит, люди здесь еще будут попадать под трамвай, — добавили другие. — Верните на место остановку, и не будет таких происшествий.
— Я тоже не понимаю, почему остановку перенесли на опасную часть, — удивились местные.

Неделю назад в Ростове произошла авария, в которой бабушку сбили инкассаторы.

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#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#ДТП#Таганрог#Трамвай#Пенсионерка#Госавтоинспекция#Происшествия
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