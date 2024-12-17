Цены на рыбные консервы могут взлететь в Ростове перед Новым годом

Общественник предупредил о подорожании рыбных консервов в Ростовской области

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Цены на рыбные консервы вырастут в конце декабря 2024 года в Ростовской области. Произойдет это, скорее всего, после заседания, где будет обсуждаться вопрос о ключевой ставке, сообщил RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.