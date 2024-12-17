Цены на рыбные консервы могут взлететь в Ростове перед Новым годом

Posted 17 декабря, 09:19
Published 17 декабря, 09:19
Modified 17 декабря, 09:21
Updated 17 декабря, 09:21
В повышении цен на рыбные консервы собеседник усматривает очередной сговор. На этот раз — трех крупных рыбоперерабатывающих компаний.
«Они просто договорились меж собой поднять цены, аргументируя увеличением расходов на обработку, переработку. Да и Новый год на носу», — комментирует Владислав Махмудов.
Эксперт задается другим вопросом — разве морская вода, где в естественных условиях выращивается рыба, имеет какую-то стоимость и может расти в цене? По словам собеседника, морская вода — это ничто иное, чем естественные природные богатства.
«Поэтому я и считаю, что речь идет о сговоре. В любом сетевом магазине рыбные консервы, в основном, представлены тремя крупными компаниями. И они будут задавать тон остальным — диктовать цены. А небольшие производители рыбных консервов, тоже будут вынуждены подтягивать стоимость своей продукции вслед за основными игроками рынка», — рассуждает эксперт.
Поэтому общественник дает совет ростовчанам — сделать в ближайшее время небольшой запас рыбных консервов, пока не изменилась их цена. Это, по словам собеседника, поможет немного сэкономить новогодний бюджет.
Ранее RostovGazeta сообщала, что цены на красную икру взлетели на 20% в Ростовской области. А также предупреждала, какие пять товаров больше всего подорожают на Дону.