«Взялись и бросили»: урбанист рассказал, что обещали и не сделали в Ростове в 2024-м

Posted 17 декабря, 06:09
Published 17 декабря, 06:09
Modified 17 декабря, 06:15
Updated 17 декабря, 06:15
Урбанист Артемий Зайцев отмечает, что к концу 2024 года в одном из крупных жилых районов должны были построить школы. Но теперь их обещают сдать в 2025 году.
«Государственные программы в основном рассчитывались до 2024 года — год выборов президента. Провалено и строительство парка Дружба. Подрядчик за полмиллиарда взялся, бросил, теперь с ним расторгли контракт», — рассказывает урбанист.
Артемий Зайцев добавляет, что ситуацию с недостатком рабочих мест может усугубить застройка левого берега Дона, где планируют поселить около 25 тысяч человек. Они, по словам урбаниста, составят конкуренцию жителям Батайска.
«Меня очень беспокоит бездумные разрешения строить жилье на территориях, предназначенных для общественно-деловой инфраструктуры. Когда всё построят, там не окажется запланированных в Генплане рабочих мест», — говорит собеседник RostovGazeta.
C 2020 года, замечает Артемий Зайцев, на выборах обещали за 5 лет заасфальтировать 75% грунтовых дорог. Из 800 грунтовых дорог переведено в асфальт около 100.
«Нет денег на ремонт аварийных объектов культурного наследия. Музей истории города Ростова-на-Дону торжественно открыли в маленьком здании на Шаумяна, 65. Большое здание под музей на Московской, 72 продолжает разрушаться», — заключает эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что для наблюдения за дорогами Ростовской области установили диспетчерский пункт.