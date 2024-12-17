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Posted 17 декабря, 06:09

Published 17 декабря, 06:09

Modified 17 декабря, 06:15

Updated 17 декабря, 06:15

Что осталось недоделанным в Ростове к концу 2024 года

«Взялись и бросили»: урбанист рассказал, что обещали и не сделали в Ростове в 2024-м

17 декабря 2024, 06:09
Фото: donland.ru. Что осталось недоделанным в Ростове к концу 2024 года

Урбанист Зайцев рассказал, что обещали и не сделали власти в Ростове в 2024 году

Ростовский урбанист Артемий Зайцев в диалоге с корреспондентом RostovGazeta назвал проекты, которые можно считать негативными результатами года.

Урбанист Артемий Зайцев отмечает, что к концу 2024 года в одном из крупных жилых районов должны были построить школы. Но теперь их обещают сдать в 2025 году.

«Государственные программы в основном рассчитывались до 2024 года — год выборов президента. Провалено и строительство парка Дружба. Подрядчик за полмиллиарда взялся, бросил, теперь с ним расторгли контракт», — рассказывает урбанист.

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Артемий Зайцев добавляет, что ситуацию с недостатком рабочих мест может усугубить застройка левого берега Дона, где планируют поселить около 25 тысяч человек. Они, по словам урбаниста, составят конкуренцию жителям Батайска.

«Меня очень беспокоит бездумные разрешения строить жилье на территориях, предназначенных для общественно-деловой инфраструктуры. Когда всё построят, там не окажется запланированных в Генплане рабочих мест», — говорит собеседник RostovGazeta.

C 2020 года, замечает Артемий Зайцев, на выборах обещали за 5 лет заасфальтировать 75% грунтовых дорог. Из 800 грунтовых дорог переведено в асфальт около 100.

Из 800 грунтовых дорог переведено в асфальт около 100.Из 800 грунтовых дорог переведено в асфальт около 100.
Из 800 грунтовых дорог переведено в асфальт около 100.. Фото: rostov-gorod.ru

«Нет денег на ремонт аварийных объектов культурного наследия. Музей истории города Ростова-на-Дону торжественно открыли в маленьком здании на Шаумяна, 65. Большое здание под музей на Московской, 72 продолжает разрушаться», — заключает эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что для наблюдения за дорогами Ростовской области установили диспетчерский пункт.

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#Анна Ивченко#Общество
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