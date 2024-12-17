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Posted 17 декабря, 10:02

Published 17 декабря, 10:02

Modified 17 декабря, 10:04

Updated 17 декабря, 10:04

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за ветра до 28 м/с

В МЧС сообщили, сколько дней будет дуть ветер до 100 км/час в Ростовской области

17 декабря 2024, 10:02
Фото: mchs.gov.ru. В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за ветра до 28 м/с

Штормовое предупреждение из-за ветра в 100 км/час в Ростовской области продлили

Сильный ветер не планирует покидать территорию Ростовской области еще как минимум два дня. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение, информирует донское МЧС России.

Так, во вторник и среду, 17 и 18 декабря, в Ростовской области ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, а порой порывы воздушных масс будут достигать 25 метров в секунду. Если говорить об устье реки Дон, Таганрогском заливе и северо-восточной части Азовского моря, то там скорость ветра может достигать и 28 метров в секунду.

Помимо штормового ветра на территории региона также пройдут осадки. На дорогах может появиться гололед, а на деревьях и проводах может налипнуть мокрый снег.

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Кроме того, в эти дни начнется ветровой нагон воды. Уровень воды начнет расти вблизи Таганрога, Ростова-на-Дону, Азова и Аксая.

Ранее опора ЛЭП рухнула на проезжую часть из-за сильного ветра в донской столице.

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