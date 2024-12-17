В МЧС сообщили, сколько дней будет дуть ветер до 100 км/час в Ростовской области

Так, во вторник и среду, 17 и 18 декабря, в Ростовской области ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, а порой порывы воздушных масс будут достигать 25 метров в секунду. Если говорить об устье реки Дон, Таганрогском заливе и северо-восточной части Азовского моря, то там скорость ветра может достигать и 28 метров в секунду.