В МЧС сообщили, сколько дней будет дуть ветер до 100 км/час в Ростовской области

Posted 17 декабря, 10:02
Published 17 декабря, 10:02
Modified 17 декабря, 10:04
Updated 17 декабря, 10:04
Так, во вторник и среду, 17 и 18 декабря, в Ростовской области ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, а порой порывы воздушных масс будут достигать 25 метров в секунду. Если говорить об устье реки Дон, Таганрогском заливе и северо-восточной части Азовского моря, то там скорость ветра может достигать и 28 метров в секунду.
Помимо штормового ветра на территории региона также пройдут осадки. На дорогах может появиться гололед, а на деревьях и проводах может налипнуть мокрый снег.
Кроме того, в эти дни начнется ветровой нагон воды. Уровень воды начнет расти вблизи Таганрога, Ростова-на-Дону, Азова и Аксая.
Ранее опора ЛЭП рухнула на проезжую часть из-за сильного ветра в донской столице.