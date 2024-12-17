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Posted 17 декабря, 06:17

Published 17 декабря, 06:17

Modified 17 декабря, 06:19

Updated 17 декабря, 06:19

В МВД раскрыли подробности задержания маньяка с ножом из Ростова

В МВД раскрыли подробности задержания маньяка с ножом из Ростова

17 декабря 2024, 06:17
Фото: Изображение Midjourney. В МВД раскрыли подробности задержания маньяка с ножом из Ростова
Представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, как правоохранители задержали подозреваемого в нападении с ножом на девушку и школьника. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

О жутких нападениях стало известно 16 декабря. В тот день девушка получила не менее десятка ножевых ранений, когда вошла в подъезд дома в Аксае. Окровавленное тело на лестничной клетке нашла соседка, которая и обратилась в полицию. Девушку доставили в больницу, но спасти не смогли. Как стало известно позже, убитой оказалась Ульяна О., которой было чуть больше 20 лет.

Стало известно, за что был ранее судим напавший на людей с ножом мужчина в Ростове
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Еще одной жертвой мужчины стал школьник в Ростове. Однако довести дело до конца маньяку не удалось: подросток оказал сопротивление. Мальчику понадобилась медпомощь, после чего и поступило заявление в полицию.

Правоохранители установили приметы подозреваемого и распространили ориентировку на него по всем региональным подразделениям. Спустя несколько часов оперативники задержали мужчину. Им был 26-летний Владислав К, который уже был ранее судим.

В отношении парня возбудили уголовные дела. подробнее об этом читайте в материале RoxtovGazeta.

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