В МВД раскрыли подробности задержания маньяка с ножом из Ростова

Posted 17 декабря, 06:17
Published 17 декабря, 06:17
Modified 17 декабря, 06:19
Updated 17 декабря, 06:19
О жутких нападениях стало известно 16 декабря. В тот день девушка получила не менее десятка ножевых ранений, когда вошла в подъезд дома в Аксае. Окровавленное тело на лестничной клетке нашла соседка, которая и обратилась в полицию. Девушку доставили в больницу, но спасти не смогли. Как стало известно позже, убитой оказалась Ульяна О., которой было чуть больше 20 лет.
Еще одной жертвой мужчины стал школьник в Ростове. Однако довести дело до конца маньяку не удалось: подросток оказал сопротивление. Мальчику понадобилась медпомощь, после чего и поступило заявление в полицию.
Правоохранители установили приметы подозреваемого и распространили ориентировку на него по всем региональным подразделениям. Спустя несколько часов оперативники задержали мужчину. Им был 26-летний Владислав К, который уже был ранее судим.
В отношении парня возбудили уголовные дела. подробнее об этом читайте в материале RoxtovGazeta.