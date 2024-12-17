В МВД раскрыли подробности задержания маньяка с ножом из Ростова

О жутких нападениях стало известно 16 декабря. В тот день девушка получила не менее десятка ножевых ранений, когда вошла в подъезд дома в Аксае. Окровавленное тело на лестничной клетке нашла соседка, которая и обратилась в полицию. Девушку доставили в больницу, но спасти не смогли. Как стало известно позже, убитой оказалась Ульяна О., которой было чуть больше 20 лет.