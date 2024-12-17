Posted 17 декабря, 13:17
Published 17 декабря, 13:17
Modified 17 декабря, 13:21
Updated 17 декабря, 13:21
Марина Абрамович известна своими скандальными перформансами. Художница отмывала от крови более тысячи коровьих костей, вырезала лезвием пятиконечную звезду у себя на животе, порола саму себя и лежала на ледяном кресте.
Сомнительный деятель искусства не только поклонница сатанинской звезды, но и амбассадор вражеской Украины.
По данным Южной службы новостей, Абрамович часто приглашает на свои творческие выступления политиков, в частности из окружения экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.
О художнице-сатанистке, по данным СМИ, решила рассказать Ольга Софина. Именно она заявлена как лектор на мероприятии 17 декабря. По информации в афишах, женщина объяснит, как творчество Абрамович «изменило представление о современном искусстве».
Лекцию предлагают послушать в одном из торговых центров Ростова, владелец которой имеет множество бутиков в Москве.