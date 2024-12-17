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Posted 17 декабря, 13:17

Published 17 декабря, 13:17

Modified 17 декабря, 13:21

Updated 17 декабря, 13:21

В Ростове проведут лекцию в честь амбассадора Украины и сатанистки Абрамович

В Ростове проведут лекцию в честь амбассадора Украины и сатанистки Абрамович

17 декабря 2024, 13:17
Фото: Shelby Lessig/cc bysa 3.0/wikimedia.org. В Ростове проведут лекцию в честь амбассадора Украины и сатанистки Абрамович
В Ростове анонсировали лекцию, посвященную художнице-сатанистке Марине Абрамович, которая стала амбассадором Украины. Об этом сообщает Южная служба новостей. Кто допустил публичных освещений личности, в открытую поддерживающей Киев, пока неизвестно.

Марина Абрамович известна своими скандальными перформансами. Художница отмывала от крови более тысячи коровьих костей, вырезала лезвием пятиконечную звезду у себя на животе, порола саму себя и лежала на ледяном кресте.

Сомнительный деятель искусства не только поклонница сатанинской звезды, но и амбассадор вражеской Украины.

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По данным Южной службы новостей, Абрамович часто приглашает на свои творческие выступления политиков, в частности из окружения экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

О художнице-сатанистке, по данным СМИ, решила рассказать Ольга Софина. Именно она заявлена как лектор на мероприятии 17 декабря. По информации в афишах, женщина объяснит, как творчество Абрамович «изменило представление о современном искусстве».

Лекцию предлагают послушать в одном из торговых центров Ростова, владелец которой имеет множество бутиков в Москве.

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