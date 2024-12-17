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Posted 17 декабря, 13:12

Published 17 декабря, 13:12

Modified 17 декабря, 13:14

Updated 17 декабря, 13:14

В Ростове сын бывшего начальника полиции стал главой администрации Советского района

В Ростове сын экс-начальника полиции стал главой администрации Советского района

17 декабря 2024, 13:12
Фото: Администрация Советского района Ростова. В Ростове сын бывшего начальника полиции стал главой администрации Советского района
Кресло главы администрации Советского района в Ростове занял 39-летний Никита Паремузов. Решение было принято на 28-м заседании Ростовской Гордумы VII созыва. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Ранее Советский район возглавлял Геннадий Туркин, который в 2024 году подал в отставку.

Сообщается, что до вступления на эту должность Никита Паремузов был депутатом Гордумы и возглавлял комиссию по делам молодежи и спорта.

С 2016 года он возглавлял две компании по продаже напитков, но они закрылись в 2021 году. В 2014 году Паремузов открыл бизнес по продаже металлов. В 2016 он основал «Бургерную» на Ворошиловском, но она закрылась во время пандемии.

Также ранее сообщалось, что отец нового главы Советского района — Артем Паремузов, бывший начальник полиции Кировского района. Он сейчас на пенсии.

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До этого стало известно, кто из министров лишился должности в региональном правительстве.

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