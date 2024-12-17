В Ростове сын экс-начальника полиции стал главой администрации Советского района

Posted 17 декабря, 13:12
Published 17 декабря, 13:12
Modified 17 декабря, 13:14
Updated 17 декабря, 13:14
Ранее Советский район возглавлял Геннадий Туркин, который в 2024 году подал в отставку.
Сообщается, что до вступления на эту должность Никита Паремузов был депутатом Гордумы и возглавлял комиссию по делам молодежи и спорта.
С 2016 года он возглавлял две компании по продаже напитков, но они закрылись в 2021 году. В 2014 году Паремузов открыл бизнес по продаже металлов. В 2016 он основал «Бургерную» на Ворошиловском, но она закрылась во время пандемии.
Также ранее сообщалось, что отец нового главы Советского района — Артем Паремузов, бывший начальник полиции Кировского района. Он сейчас на пенсии.