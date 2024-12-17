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Posted 17 декабря, 16:44

Published 17 декабря, 16:44

Modified 17 декабря, 16:48

Updated 17 декабря, 16:48

В Ростове возле ТРЦ «Мегамаг» построят 19-этажный бизнес-центр

В Ростове возле ТРЦ «Мегамаг» построят 19-этажный бизнес-центр

17 декабря 2024, 16:44
Фото: 1MI.
Компания «Инвестгрупп» получила разрешение на возведение бизнес-центра высотой 19 этажей на улице Пойменной возле «Мегамага». Об этом сообщили «РБК Ростов» со ссылкой на пресс-службу ТРЦ.

Завершить строительство планируют в 2027 году. Сообщается, что арендная площадь будущего бизнес-центра составит более 21 тысячи квадратных метров. В проект планируют инвестировать около 1,6 миллиарда рублей.

Кроме того, рядом со зданием хотят обустроить бесплатную парковку.

По словам управляющего торгово-развлекательного комплекса Евгения Наумова, строительство деловой недвижимости рядом с ТЦ будет логичным продолжением в развитии территории.

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Ранее RostovGazeta рассказывала, почему в Ростове не хватает парковочных мест.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Недвижимость#Строительство#Инвестиции#ТЦ#Парковка#Ростов#Бизнес-центр#ТРЦ#Мегамаг
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