В Ростове возле ТРЦ «Мегамаг» построят 19-этажный бизнес-центр

Posted 17 декабря, 16:44
Published 17 декабря, 16:44
Modified 17 декабря, 16:48
Updated 17 декабря, 16:48
Завершить строительство планируют в 2027 году. Сообщается, что арендная площадь будущего бизнес-центра составит более 21 тысячи квадратных метров. В проект планируют инвестировать около 1,6 миллиарда рублей.
Кроме того, рядом со зданием хотят обустроить бесплатную парковку.
По словам управляющего торгово-развлекательного комплекса Евгения Наумова, строительство деловой недвижимости рядом с ТЦ будет логичным продолжением в развитии территории.