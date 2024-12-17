В Ростовскую область завезли елки из страны НАТО

В Ростовской области открыли 350 елочных базаров

В Ростовской области в декабре начали работать елочные базары. В этом году в регионе будет почти 350 мест, где можно купить новогодние деревья. В различных частях Ростова выделили 28 площадок для продажи елок. Информация об этом появилась на сайте правительства региона.