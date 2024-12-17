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Posted 17 декабря, 15:46

Published 17 декабря, 15:46

Modified 17 декабря, 16:10

Updated 17 декабря, 16:10

Стало известно, какие новогодние елки самые недорогие в Ростовской области

В Ростовскую область завезли елки из страны НАТО

17 декабря 2024, 15:46
Фото: rostovgazeta.ru. Стало известно, какие новогодние елки самые недорогие в Ростовской области

В Ростовской области открыли 350 елочных базаров

В Ростовской области в декабре начали работать елочные базары. В этом году в регионе будет почти 350 мест, где можно купить новогодние деревья. В различных частях Ростова выделили 28 площадок для продажи елок. Информация об этом появилась на сайте правительства региона.

Самыми недорогими деревьями являются сосны, которые выращены в Ростовской области. На рынки привезли хвойную продукцию и из других регионов России — из Башкирии, Пермского края, Смоленской области и т. д.

Кроме того, на елочных базарах в небольшом количестве представлены крымские сосны. Завезли в регион деревья из Сербии и из Дании. Напомним, что последняя является членом НАТО.

Помимо этого, по Ростовской области откроются ярмарки, где можно будет купить не только елки, но и другие праздничные атрибуты.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новый год#Ростов#Ярмарки#Сосны#Елочные базары
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