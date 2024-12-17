В Ростовскую область завезли елки из страны НАТО

Posted 17 декабря, 15:46
Published 17 декабря, 15:46
Modified 17 декабря, 16:10
Updated 17 декабря, 16:10
Самыми недорогими деревьями являются сосны, которые выращены в Ростовской области. На рынки привезли хвойную продукцию и из других регионов России — из Башкирии, Пермского края, Смоленской области и т. д.
Кроме того, на елочных базарах в небольшом количестве представлены крымские сосны. Завезли в регион деревья из Сербии и из Дании. Напомним, что последняя является членом НАТО.
Помимо этого, по Ростовской области откроются ярмарки, где можно будет купить не только елки, но и другие праздничные атрибуты.