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Posted 17 декабря, 08:26

Published 17 декабря, 08:26

Modified 17 декабря, 08:28

Updated 17 декабря, 08:28

Появились новые кадры задержания ростовского маньяка

Вели в трениках и тапочках: появились новые кадры задержания ростовского маньяка

17 декабря 2024, 08:26
Фото: Видео МВД РФ. rostovgazeta.ru. Появились новые кадры задержания ростовского маньяка

Появились новые кадры задержания ростовского маньяка

Представитель МВД РФ Ирина Волк опубликовала в своем telegram-канале новые кадры задержания маньяка из Ростова. Парень зарезал молодую девушку и напал с ножом на школьника 16 декабря.

На официальном видео оперативники ведут задержанного в наручниках, держа его за плечо. Парень идет, пригнувшись, в одном спортивном костюме и тапочках. В этой же одежде он нападал с ножом на людей.

Как сообщала RostovGazeta, подозреваемый — 26-летний Владислав К. Предположительно, именно он нанес не менее 10 ударов ножом Ульяне в подъезде дома на улице Венеры и пытался напасть на подростка возле квартиры на улице Орбитальной. Последний смог отбиться, а девушка скончалась от полученных травм в больнице.

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— Самое страшное то, что когда началась драка возле выхода, у лифта видно человека. Он (или она, разницы нет) просто зашел в лифт. Ни полиции, ни помощи, — пишут в комментариях подписчики telegram-канала «Северный Ростов-на-Дону».

Правда, позже соседи все же вызвали экстренные службы. Окровавленное тело девушки нашла женщина, которая пыталась остановить кровотечение у раненой.

В отношении Владислава возбудили уголовные дела. Известно, ранее у него уже была судимость.

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