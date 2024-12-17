Вели в трениках и тапочках: появились новые кадры задержания ростовского маньяка

Posted 17 декабря, 08:26
Published 17 декабря, 08:26
Modified 17 декабря, 08:28
Updated 17 декабря, 08:28
На официальном видео оперативники ведут задержанного в наручниках, держа его за плечо. Парень идет, пригнувшись, в одном спортивном костюме и тапочках. В этой же одежде он нападал с ножом на людей.
Как сообщала RostovGazeta, подозреваемый — 26-летний Владислав К. Предположительно, именно он нанес не менее 10 ударов ножом Ульяне в подъезде дома на улице Венеры и пытался напасть на подростка возле квартиры на улице Орбитальной. Последний смог отбиться, а девушка скончалась от полученных травм в больнице.
— Самое страшное то, что когда началась драка возле выхода, у лифта видно человека. Он (или она, разницы нет) просто зашел в лифт. Ни полиции, ни помощи, — пишут в комментариях подписчики telegram-канала «Северный Ростов-на-Дону».
Правда, позже соседи все же вызвали экстренные службы. Окровавленное тело девушки нашла женщина, которая пыталась остановить кровотечение у раненой.
В отношении Владислава возбудили уголовные дела. Известно, ранее у него уже была судимость.