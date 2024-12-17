Вели в трениках и тапочках: появились новые кадры задержания ростовского маньяка

Как сообщала RostovGazeta, подозреваемый — 26-летний Владислав К. Предположительно, именно он нанес не менее 10 ударов ножом Ульяне в подъезде дома на улице Венеры и пытался напасть на подростка возле квартиры на улице Орбитальной. Последний смог отбиться, а девушка скончалась от полученных травм в больнице.