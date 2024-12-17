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Posted 17 декабря, 12:24

Published 17 декабря, 12:24

Modified 17 декабря, 12:26

Updated 17 декабря, 12:26

Ветеран ФСБ назвал идею Кадырова снять с ХТШ* статус террористов преждевременной

17 декабря 2024, 12:24
Генерал ФСБ в запасе считает, что необходимо время, чтобы понять, как будут развиваться события.

Генерал ФСБ в запасе, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов в беседе с «Ридусом» прокомментировал инициативу главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Глава региона предложил исключить из списка запрещенных организаций группировку «Хайят Тахрир аш-Шам»*, совершившую переворот в Сирии.

Собеседник издания заявил, что считать, что ХТШ* не представляет опасности только потому, что она является главной политической силой на большей части территории Сирии, пока рано. По его мнению, в данном вопросе стоит проявить осторожность.

Михайлов отметил, что необходимо выждать некоторое время и проследить за дальнейшим развитием событий. Он подчеркнул, что российская сторона не должна так быстро реагировать, особенно в тех случаях, когда речь идет о террористических организациях.

Своё предложение об исключении ХШТ* из списка террористических организаций Рамзан Кадыров аргументировал необходимостью предотвращения гуманитарной катастрофы в Сирии. Он также добавил, что нужно не позволить Западу испортить отношения Москвы и новой сирийской власти.

*Признана террористической организацией и запрещена в РФ.

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