Ветеран ФСБ назвал идею Кадырова снять с ХТШ* статус террористов преждевременной

Posted 17 декабря, 12:24
Published 17 декабря, 12:24
Modified 17 декабря, 12:26
Updated 17 декабря, 12:26
Генерал ФСБ в запасе, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов в беседе с «Ридусом» прокомментировал инициативу главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Глава региона предложил исключить из списка запрещенных организаций группировку «Хайят Тахрир аш-Шам»*, совершившую переворот в Сирии.
Собеседник издания заявил, что считать, что ХТШ* не представляет опасности только потому, что она является главной политической силой на большей части территории Сирии, пока рано. По его мнению, в данном вопросе стоит проявить осторожность.
Михайлов отметил, что необходимо выждать некоторое время и проследить за дальнейшим развитием событий. Он подчеркнул, что российская сторона не должна так быстро реагировать, особенно в тех случаях, когда речь идет о террористических организациях.
Своё предложение об исключении ХШТ* из списка террористических организаций Рамзан Кадыров аргументировал необходимостью предотвращения гуманитарной катастрофы в Сирии. Он также добавил, что нужно не позволить Западу испортить отношения Москвы и новой сирийской власти.
*Признана террористической организацией и запрещена в РФ.