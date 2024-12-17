Водитель премиум-иномарка насмерть сбил пешехода в центре Ростова-на-Дону

ДТП произошло вечером 16 декабря на улице Пойменной в Ростове-на-Дону. 46-летний водитель Lexus NX 200 проезжал участок дороги в районе дома №3, когда на него выбежал пешеход. Вероятно, человек хотел быстро пересечь проезжую часть, но попал прямо под колеса иномарки.