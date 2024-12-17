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Posted 17 декабря, 12:00

Published 17 декабря, 12:00

Modified 17 декабря, 12:02

Updated 17 декабря, 12:02

Водитель премиум-авто насмерть сбил пешехода в Ростове-на-Дону

Водитель премиум-иномарка насмерть сбил пешехода в центре Ростова-на-Дону

17 декабря 2024, 12:00
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области. Водитель премиум-авто насмерть сбил пешехода в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону иномарка переехала пешехода, перебегавшего дорогу в запрещенном месте, сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

ДТП произошло вечером 16 декабря на улице Пойменной в Ростове-на-Дону. 46-летний водитель Lexus NX 200 проезжал участок дороги в районе дома №3, когда на него выбежал пешеход. Вероятно, человек хотел быстро пересечь проезжую часть, но попал прямо под колеса иномарки.

От мощного удара пешеход получил серьезные травмы и погиб на месте. Полицейские устанавливают личность умершего и все детали аварии.

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Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Добавим, что погибший перебегал дорогу в запрещенном ПДД месте.

Ранее в лобовом ДТП на трассе в Ростовской области пострадал трехлетний ребенок. Подробнее о случившемся в материале RostovGazeta.

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