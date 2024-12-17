Водитель премиум-иномарка насмерть сбил пешехода в центре Ростова-на-Дону

Posted 17 декабря, 12:00
Published 17 декабря, 12:00
Modified 17 декабря, 12:02
Updated 17 декабря, 12:02
ДТП произошло вечером 16 декабря на улице Пойменной в Ростове-на-Дону. 46-летний водитель Lexus NX 200 проезжал участок дороги в районе дома №3, когда на него выбежал пешеход. Вероятно, человек хотел быстро пересечь проезжую часть, но попал прямо под колеса иномарки.
От мощного удара пешеход получил серьезные травмы и погиб на месте. Полицейские устанавливают личность умершего и все детали аварии.
Добавим, что погибший перебегал дорогу в запрещенном ПДД месте.
Ранее в лобовом ДТП на трассе в Ростовской области пострадал трехлетний ребенок. Подробнее о случившемся в материале RostovGazeta.