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Posted 17 декабря, 20:02

Published 17 декабря, 20:02

Modified 17 декабря, 20:03

Updated 17 декабря, 20:03

Заммэра Москвы Ефимов рассказал о реорганизации территории Даниловского района

Заммэра Москвы Ефимов рассказал о реорганизации территории Даниловского района

17 декабря 2024, 20:02
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В Южном административном округе Москвы участок площадью 0,83 гектара преобразуют в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что проект решения опубликован на официальном портале столичного правительства.

Ефимов уточнил, что участок, расположенный рядом с улицей Мустая Карима и акваторией Москвы-реки, будет использован для строительства жилого комплекса. Объем инвестиций в проект составит 7,34 миллиарда рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет достигнут свыше 41 миллиона рублей. Реализация проекта позволит создать около 80 рабочих мест в Даниловском районе, информирует mos.ru.

Министр правительства Москвы Максим Гаман пояснил, что в рамках проекта на участке появится 21,58 тысячи квадратных метров жилья. На первых этажах домов разместятся магазины, кафе и предприятия бытового обслуживания. Благоустройство прилегающей территории будет включать зоны отдыха, спортивные площадки, прогулочные дорожки и озеленение.

Программа комплексного развития территорий направлена на создание комфортных и современных городских кварталов. В столице сейчас прорабатываются и реализуются 236 таких проектов общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Работа проводится по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

#Общество
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