Заммэра Москвы Ефимов рассказал о реорганизации территории Даниловского района

Ефимов уточнил, что участок, расположенный рядом с улицей Мустая Карима и акваторией Москвы-реки, будет использован для строительства жилого комплекса. Объем инвестиций в проект составит 7,34 миллиарда рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет достигнут свыше 41 миллиона рублей. Реализация проекта позволит создать около 80 рабочих мест в Даниловском районе, информирует mos.ru.