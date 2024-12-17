Заммэра Москвы Ефимов рассказал о реорганизации территории Даниловского района

Posted 17 декабря, 20:02
Published 17 декабря, 20:02
Modified 17 декабря, 20:03
Updated 17 декабря, 20:03
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что проект решения опубликован на официальном портале столичного правительства.
Ефимов уточнил, что участок, расположенный рядом с улицей Мустая Карима и акваторией Москвы-реки, будет использован для строительства жилого комплекса. Объем инвестиций в проект составит 7,34 миллиарда рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет достигнут свыше 41 миллиона рублей. Реализация проекта позволит создать около 80 рабочих мест в Даниловском районе, информирует mos.ru.
Министр правительства Москвы Максим Гаман пояснил, что в рамках проекта на участке появится 21,58 тысячи квадратных метров жилья. На первых этажах домов разместятся магазины, кафе и предприятия бытового обслуживания. Благоустройство прилегающей территории будет включать зоны отдыха, спортивные площадки, прогулочные дорожки и озеленение.
Программа комплексного развития территорий направлена на создание комфортных и современных городских кварталов. В столице сейчас прорабатываются и реализуются 236 таких проектов общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Работа проводится по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.