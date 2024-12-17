Западный в Ростове на двое суток оставят без воды. Рассказываем, почему

Posted 17 декабря, 15:11
Published 17 декабря, 15:11
Modified 17 декабря, 16:10
Updated 17 декабря, 16:10
Стало известно, что в среду и четверг, 18 и 19 декабря, специалисты будут переподключать новый участок водопроводной сети, который расположен на переулке 1-м Машиностроительном.
Из-за этого множество жителей Западного района останутся без воды. Без ресурса будут дома на улицах Мадояна, Ерёменко, Малиновского, Ткачева, Жданова и Доватора.
Воду также не подадут до 19 декабря на 1-м Машиностроительном.
В пресс-службе Ростовводоканала уточняют, что переподключение водопровода невозможно без ограничения ресурса.