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Posted 17 декабря, 15:11

Published 17 декабря, 15:11

Modified 17 декабря, 16:10

Updated 17 декабря, 16:10

Тысячи жителей Западного района в Ростове останутся без воды. Что произошло?

Западный в Ростове на двое суток оставят без воды. Рассказываем, почему

17 декабря 2024, 15:11
Фото: 1MI. Тысячи жителей Западного района в Ростове останутся без воды. Что произошло?

Западный в Ростове на двое суток оставят без воды

В Ростове ограничат подачу холодной воды на семи улицах Западного. Об этом ростовчан предупредили в пресс-службе Ростовводоканала.

Стало известно, что в среду и четверг, 18 и 19 декабря, специалисты будут переподключать новый участок водопроводной сети, который расположен на переулке 1-м Машиностроительном.

Из-за этого множество жителей Западного района останутся без воды. Без ресурса будут дома на улицах Мадояна, Ерёменко, Малиновского, Ткачева, Жданова и Доватора.

Воду также не подадут до 19 декабря на 1-м Машиностроительном.

В пресс-службе Ростовводоканала уточняют, что переподключение водопровода невозможно без ограничения ресурса.

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Ранее стало известно, что изменилось в системе ЖКХ за последние 20 лет в Ростовской области.

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