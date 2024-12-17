Зарезавший девушку маньяк из Ростова страдает психическим расстройством

Posted 17 декабря, 09:06
Published 17 декабря, 09:06
Modified 17 декабря, 09:28
Updated 17 декабря, 09:28
По информации СМИ со ссылкой на оперативные службы Ростовской области, психическим расстройством страдает задержанный 26-летний Владислав К. В отношении него возбуждены уголовные дела по статье о покушении на убийство. После того, как одна из жертв скончалась в больнице, одно из уголовных дел переквалифицируют в более тяжкую статью. Прокуратура региона взяла ход расследования на контроль.
Ранее RostovGazeta сообщала о нападении с ножом на молодую девушку и подростка. Парень набросился на них в подъезде. Девушке он нанес минимум десяток ударов оружием на лестничной клетке в доме на улице Венеры. А подростка пытался зарезать в доме на улице Орбитальной. К счастью, мальчик смог отбиться, не получив серьезных ранений.