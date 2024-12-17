Зарезавший девушку маньяк из Ростова страдает психическим расстройством

По информации СМИ со ссылкой на оперативные службы Ростовской области, психическим расстройством страдает задержанный 26-летний Владислав К. В отношении него возбуждены уголовные дела по статье о покушении на убийство. После того, как одна из жертв скончалась в больнице, одно из уголовных дел переквалифицируют в более тяжкую статью. Прокуратура региона взяла ход расследования на контроль.