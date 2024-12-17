Зарплаты курьеров подскочили до 118 тысяч в Ростовской области. За что им платят?

Posted 17 декабря, 14:56
Published 17 декабря, 14:56
Modified 17 декабря, 15:02
Updated 17 декабря, 15:02
Сообщается, что в 2024 году работодатели из Ростовской области разместили около 4,6 тысячи вакансий, что составляет 2% от общего числа по стране.
Также выяснилось, что в регионе не хватает курьеров уже второй год подряд. Индекс конкуренции в этой сфере составляет всего 2 единицы при норме от 4 до 8 резюме на одну вакансию. Аналитики отмечают, это — самый низкий уровень по ЮФО.
В этом году по области больше всего вакансий для курьеров было размещено в донской столице (более 70%). Чаще всего специалистов искали работодатели из таких сфер, как логистика, услуги для бизнеса и населения, продажи и IT.
Кроме того, аналитики выяснили, что в 2024 году медианная зарплата курьеров в регионе составила около 118 тысяч рублей.
Ранее аналитики выяснили, из-за чего почти половина жителей Ростовской области не берут больничный на работе.