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Posted 17 декабря, 14:56

Published 17 декабря, 14:56

Modified 17 декабря, 15:02

Updated 17 декабря, 15:02

Стало известно, сколько зарабатывают курьеры в Ростовской области

Зарплаты курьеров подскочили до 118 тысяч в Ростовской области. За что им платят?

17 декабря 2024, 14:56
Фото: Unsplash. Стало известно, сколько зарабатывают курьеры в Ростовской области

Зарплаты курьеров подскочили до 118 тысяч рублей в Ростовской области

Ростовская область вошла в топ-12 регионов по спросу на курьеров. Аналитики hh.ru выяснили, насколько выросла зарплата специалистов в этой сфере в 2024 году.

Сообщается, что в 2024 году работодатели из Ростовской области разместили около 4,6 тысячи вакансий, что составляет 2% от общего числа по стране.

Также выяснилось, что в регионе не хватает курьеров уже второй год подряд. Индекс конкуренции в этой сфере составляет всего 2 единицы при норме от 4 до 8 резюме на одну вакансию. Аналитики отмечают, это — самый низкий уровень по ЮФО.

В этом году по области больше всего вакансий для курьеров было размещено в донской столице (более 70%). Чаще всего специалистов искали работодатели из таких сфер, как логистика, услуги для бизнеса и населения, продажи и IT.

Кроме того, аналитики выяснили, что в 2024 году медианная зарплата курьеров в регионе составила около 118 тысяч рублей.

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Ранее аналитики выяснили, из-за чего почти половина жителей Ростовской области не берут больничный на работе.

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