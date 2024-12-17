Жители Ростова-на-Дону смогут повлиять на изменение маршрута автобуса №16А

Напомним, что в конце сентября 2024 года автобусы, двигающиеся по маршруту №16А, начали курсировать через Левенцовку. Это позволило создать прямую транспортную связь между ЖК «Западная резиденция», СНТ «Изумруд» и школой №72 на проспекте Солженицына.