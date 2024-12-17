Жители Ростова-на-Дону смогут повлиять на изменение маршрута автобуса №16А

Posted 17 декабря, 05:30
Published 17 декабря, 05:30
Modified 17 декабря, 05:33
Updated 17 декабря, 05:33
Напомним, что в конце сентября 2024 года автобусы, двигающиеся по маршруту №16А, начали курсировать через Левенцовку. Это позволило создать прямую транспортную связь между ЖК «Западная резиденция», СНТ «Изумруд» и школой №72 на проспекте Солженицына.
Вероятно, из-за осенних изменений на маршруте №16А появилось много остановок, и теперь пассажирам приходится долго ждать автобус. Для сокращения интервалов движения и оптимизации пути, департамент транспорта Ростова-на-Дону поднял вопрос об изменении схемы движения вновь.
Добавим, что изменения стали возможны только благодаря открытию Западной хорды на участке от улицы Доватора и до улицы Еременко.
Ранее минтранс Ростовской области пообещал еще больше поднять зарплаты водителям автобусов.