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Posted 17 декабря, 05:30

Published 17 декабря, 05:30

Modified 17 декабря, 05:33

Updated 17 декабря, 05:33

Жители Ростова-на-Дону могут повлиять на изменение маршрута автобуса №16А

Жители Ростова-на-Дону смогут повлиять на изменение маршрута автобуса №16А

17 декабря 2024, 05:30
Фото: 1MI. Жители Ростова-на-Дону могут повлиять на изменение маршрута автобуса №16А
Из-за открытия автодороги «Западная хорда» в Ростове-на-Дону могут вновь изменить схему движения автобуса №16А. Социологический опрос опубликован на портале «Активный ростовчанин».

Напомним, что в конце сентября 2024 года автобусы, двигающиеся по маршруту №16А, начали курсировать через Левенцовку. Это позволило создать прямую транспортную связь между ЖК «Западная резиденция», СНТ «Изумруд» и школой №72 на проспекте Солженицына.

Вероятно, из-за осенних изменений на маршруте №16А появилось много остановок, и теперь пассажирам приходится долго ждать автобус. Для сокращения интервалов движения и оптимизации пути, департамент транспорта Ростова-на-Дону поднял вопрос об изменении схемы движения вновь.

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Добавим, что изменения стали возможны только благодаря открытию Западной хорды на участке от улицы Доватора и до улицы Еременко.

Ранее минтранс Ростовской области пообещал еще больше поднять зарплаты водителям автобусов.

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