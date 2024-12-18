Аресты и налоги: что жители Ростовской области спрашивали у Путина на Прямых линиях

Posted 18 декабря, 13:30
Published 18 декабря, 13:30
Modified 18 декабря, 13:30
Updated 18 декабря, 13:30
Группа беженцев из Донбасса, проживающая в Батайске, пожаловалась на сложный процесс получения документов, из-за чего невозможно устроиться на работу. По словам местной жительницы, в соответствии с законом о 90 днях нужно было возвращаться обратно по истечении этого срока, а справки стоили довольно дорого.
Президент тогда заявил, что ему неловко слушать о том, что проблема с трудоустройством до сих пор существуют. Он сообщил, что уже давал поручения и главе МВД, и миграционной службы, чтобы реализовали проект закона.
— Я уверен, что мы решим эту проблему, — сказал Владимир Путин.
В тот же раз жители города Шахты в эфире возмутились состоянием общественного транспорта, но президенту этот вопрос не озвучили. Тогда же сотрудники психиатрической больницы в Новочеркасске пожаловались, что после выборов снизился размер заработной платы.
Ростовский бизнесмен обратился к Владимиру Путину с вопросом об арестах предпринимателей. Он поблагодарил главу государства за участие в его деле и попросил разобраться с применением в отношении предпринимателей статьи об организации преступного сообщества. Президент согласился, что статью следует скорректировать, и отметил, что работа в этом направлении уже ведется.
Второй вопрос бизнесмена касался меры пресечения для тех предпринимателей, кто все-таки стал фигурантом уголовного дела. Он предложил отпускать их под залог вместо содержания под стражей. Президент ответил, что не стоит злоупотреблять арестами, как и допускать того, чтобы богатые могли откупались.
Также поступили просьбы от жителей из разных субъектов России, включая Ростовскую область. Они были обеспокоены мусором и свалками, которые могли создать проблемы в сфере экологии. Владимир Путин сообщил, что к таким последствиям привело то, что данная тема оставалась без внимания десятилетиями. Из-за этого на полигонах появились горы мусора. Глава страны заявил, что главы регионов решают, кто будет заниматься вывозом отходов. Главное, чтобы ответственные лица четко выполняли работу.
Одна из журналистов рассказала президенту РФ об увольнении директоре батайского СМИ «Вперед» Елены Пивоваровой. Контракт с ней разорвали за месяц до Прямого эфира. Тогда же начались обыски, выяснилось, что под руководством Пивоваровой газета погрязла в многомиллионных долгах.
Во время Прямой линии обратившаяся заявила, что ее коллегу по цеху уволили якобы незаконно. Владимир Путин пообещал урегулировать ситуацию.
Журналистка во время обращения к Путину заявила, что Пивоварову уволили якобы незаконно. Тогда глава государства пообещал урегулировать ситуацию, после чего с ней встретился первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. Они обсудили обстоятельства увольнения и пути урегулирования конфликта.
Спустя несколько лет Батайский городской суд признал экс-главреда газеты «Вперед» виновной в хищении миллиона рублей бюджетных денег. Ее приговорили к четырем с половиной годам колонии. Главный бухгалтер СМИ, которая оказалась замешана в махинациях, получила четыре года колонии.
Житель Каменска-Шахтинска, страдающий диабетом, пожаловался, что положенные лекарства выдают либо меньше положенного, либо не те, который прописали. Он направил обращение на Прямую линию, но в эфире оно не прозвучало.
Жители Таганрога прислали фото дороги к школе № 39 — грунтовой проезжей части, заросшей травой. Однако президент в тот момент делал пометки в блокноте и не ответил на вопрос. Через некоторое время от центрального управления регионом поступило сообщение, что власти намерены построить сразу три дороги к школе № 39 на улице Галицкого.
Тогда же житель поселка Чалтырь из Мясниковского района поинтересовался, планируется ли вводить налог на рогатый скот. В ответ президент заверил, что ничего подобного не планируется, а тех, кто распространяет такие слухи, он резко раскритиковал.
У президента интересовались причиной роста цен на продукты. Однако вопрос жителей Ростовской области остался без ответа, хотя смс и вывели на большой экран.
Зато отвечая на вопрос из Краснодарского края о подскочившей стоимости яиц, глава государства рассказал о выросшем спросе в условиях того, что производство продукции не увеличилось.
Владимир Путин тогда пообещал, что в скором времени ситуация нормализуется. По данным на конец ноября 2024 года, цены на яйца снизились на четверть по сравнению с прошлым годом, в том числе и в Ростовской области.
В 2022 году Прямой эфир не состоялся, как и в 2020, когда была пандемия коронавируса.
Какие вопросы прозвучат на Прямой линии в 2024 году, читайте на сайте RostovGazeta 19 декабря, в день трансляции.
Ранее стало известно о том, что свое видеообращение к Путину записали многодетные семьи из Ростовской области, которые рассказали о проблемах с выданными им земельными участками. На него оперативно отреагировал врио губернатора Юрий Слюсарь, который поручил министру строительства Юрию Сильвестрову вместе с администрацией Новочеркасска и прокуратурой разработать программу по ускорению порядка предоставления сертификатов.
Кроме того, главу государства попросила о помощи мать пропавшей ростовской студентки Анны Цомартовой Диана.