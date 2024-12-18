Аресты и налоги: что жители Ростовской области спрашивали у Путина на Прямых линиях

Также поступили просьбы от жителей из разных субъектов России, включая Ростовскую область. Они были обеспокоены мусором и свалками, которые могли создать проблемы в сфере экологии. Владимир Путин сообщил, что к таким последствиям привело то, что данная тема оставалась без внимания десятилетиями. Из-за этого на полигонах появились горы мусора. Глава страны заявил, что главы регионов решают, кто будет заниматься вывозом отходов. Главное, чтобы ответственные лица четко выполняли работу.