Чудом не стала жертвой: ростовчанка рассказала, как спаслась от маньяка с ножом

По данным СМИ, подозреваемого задержали после того, как его увидела одна из жительниц многоэтажки на улице Орбитальной. В тот вечер она вышла из квартиры на третьем этаже и направилась к выходу из подъезда. Девушка признается, что уже видела в соцсетях предупреждения о маньяке, но рискнула выйти, чтобы добраться до своей машины.