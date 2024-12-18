Чудом не стала жертвой: ростовчанка рассказала, как спаслась от маньяка с ножом

Posted 18 декабря, 08:39
Published 18 декабря, 08:39
Modified 18 декабря, 08:41
Updated 18 декабря, 08:41
По данным СМИ, подозреваемого задержали после того, как его увидела одна из жительниц многоэтажки на улице Орбитальной. В тот вечер она вышла из квартиры на третьем этаже и направилась к выходу из подъезда. Девушка признается, что уже видела в соцсетях предупреждения о маньяке, но рискнула выйти, чтобы добраться до своей машины.
У лифта на втором этаже сидел тот самый парень с фото и видео, о котором предупреждали telegram-каналы. Ростовчанка сразу же его узнала, но виду не подала.
— Он был босой и весь мокрый. Я сразу поняла, кто это, и решила не подавать виду. Спросила, что у него случилось, и он ответил, что поругался с родителями. Говорил абсолютно адекватно и понятно, — вспоминает горожанка.
Как только девушка села в машину, то заперлась и сообщила об опасном парне в домовом чате. Она попросила соседей-мужчин аккуратно проследить за ним, пока едет полиция. Из квартир никто не выходил, по словам ростовчанки, но все были начеку. А через несколько минут в подъезд уже вошли правоохранители.
Парня задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Его подозревают в покушении на убийство. Учитывая, что одна из жертв скончалась в больнице, добавится еще одна статья, уже более тяжкая.