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Posted 18 декабря, 08:39

Published 18 декабря, 08:39

Modified 18 декабря, 08:41

Updated 18 декабря, 08:41

Чудом не стала жертвой: ростовчанка рассказала, как спаслась от маньяка с ножом

Чудом не стала жертвой: ростовчанка рассказала, как спаслась от маньяка с ножом

18 декабря 2024, 08:39
Фото: Изображение Midjourney. Чудом не стала жертвой: ростовчанка рассказала, как спаслась от маньяка с ножом

Ростовчанка рассказала, как спаслась от маньяка с ножом, не став третьей жертвой

Сюжет
Нападение мужчины с ножом в Ростове на девушку и подростка. Что известно?
В Ростове местная жительница встретилась в подъезде с парнем, который зарезал 21-летнюю девушку и пытался ударить ножом парня. Как ей удалось избежать участи жертвы и дождаться полиции, сообщает РИА «Новости» 18 декабря.

По данным СМИ, подозреваемого задержали после того, как его увидела одна из жительниц многоэтажки на улице Орбитальной. В тот вечер она вышла из квартиры на третьем этаже и направилась к выходу из подъезда. Девушка признается, что уже видела в соцсетях предупреждения о маньяке, но рискнула выйти, чтобы добраться до своей машины.

У лифта на втором этаже сидел тот самый парень с фото и видео, о котором предупреждали telegram-каналы. Ростовчанка сразу же его узнала, но виду не подала.

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— Он был босой и весь мокрый. Я сразу поняла, кто это, и решила не подавать виду. Спросила, что у него случилось, и он ответил, что поругался с родителями. Говорил абсолютно адекватно и понятно, — вспоминает горожанка.

Как только девушка села в машину, то заперлась и сообщила об опасном парне в домовом чате. Она попросила соседей-мужчин аккуратно проследить за ним, пока едет полиция. Из квартир никто не выходил, по словам ростовчанки, но все были начеку. А через несколько минут в подъезд уже вошли правоохранители.

Парня задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. Его подозревают в покушении на убийство. Учитывая, что одна из жертв скончалась в больнице, добавится еще одна статья, уже более тяжкая.

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