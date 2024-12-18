Депутат Бородай предупредил об опасности новых терактов ВСУ в Ростовской области

Александр Бородай уточнил, что Трамп будет инициировать заключение мирного договора, когда займет пост президента. Однако перемирие окажется временной передышкой. В нынешних реалиях полагаться на такое урегулирование вопросов оснований немного. Режиму Зеленского этот вариант невыгоден. Украина понимает, что не сможет победить, какое бы перемирие не заключал Трамп.