Posted 18 декабря, 07:10
Published 18 декабря, 07:10
Modified 18 декабря, 07:12
Updated 18 декабря, 07:12
Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа скоро состоится. На фоне ее приближения Украина может увеличить число террористических атак на Россию, в том числе на Ростовскую область. По словам Бородая, теракты станут «более откровенными».
Уже сейчас власти Украины не скрывают причастности к терактам и официально заявляют об их результатах.
Александр Бородай уточнил, что Трамп будет инициировать заключение мирного договора, когда займет пост президента. Однако перемирие окажется временной передышкой. В нынешних реалиях полагаться на такое урегулирование вопросов оснований немного. Режиму Зеленского этот вариант невыгоден. Украина понимает, что не сможет победить, какое бы перемирие не заключал Трамп.
— Их снесут. И Зеленского, а заодно вместе с ним и Буданова, и всех прочих. Поэтому они сейчас делают все, чтобы максимально обострить ситуацию, — цитирует Бородая СМИ.
Ранее депутат Госдумы спрогнозировал завершение СВО и объяснил, при каких условиях оно будет возможно.