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Posted 18 декабря, 07:10

Published 18 декабря, 07:10

Modified 18 декабря, 07:12

Updated 18 декабря, 07:12

Депутат Госдумы Бородай предупредил об опасности обстрелов Ростовской области

Депутат Бородай предупредил об опасности новых терактов ВСУ в Ростовской области

18 декабря 2024, 07:10
Фото: mil.ru. Депутат Госдумы Бородай предупредил об опасности обстрелов Ростовской области
Депутат Госдумы от Ростовской области считает, что существует опасность повторных обстрелов Ростовской области. Об этом Александр Бородай сообщил NEWS.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа скоро состоится. На фоне ее приближения Украина может увеличить число террористических атак на Россию, в том числе на Ростовскую область. По словам Бородая, теракты станут «более откровенными».

Уже сейчас власти Украины не скрывают причастности к терактам и официально заявляют об их результатах.

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Александр Бородай уточнил, что Трамп будет инициировать заключение мирного договора, когда займет пост президента. Однако перемирие окажется временной передышкой. В нынешних реалиях полагаться на такое урегулирование вопросов оснований немного. Режиму Зеленского этот вариант невыгоден. Украина понимает, что не сможет победить, какое бы перемирие не заключал Трамп.

— Их снесут. И Зеленского, а заодно вместе с ним и Буданова, и всех прочих. Поэтому они сейчас делают все, чтобы максимально обострить ситуацию, — цитирует Бородая СМИ.

Ранее депутат Госдумы спрогнозировал завершение СВО и объяснил, при каких условиях оно будет возможно.

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