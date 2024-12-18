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Posted 18 декабря, 08:32

Published 18 декабря, 08:32

Modified 18 декабря, 08:32

Updated 18 декабря, 08:32

«Домклик»: Ростовская область вошла в топ-10 в РФ по выдаче ипотеки за 2024 год

«Домклик»: Ростовская область вошла в топ-10 в РФ по выдаче ипотеки за 2024 год

18 декабря 2024, 08:32
Фото: 1MI.
Как прогнозировали аналитики, Москва возглавила рейтинг регионов России по объему выдач ипотечных кредитов за текущий год. Эксперты «Домклик» презентовали итоги исследования, в котором учтены сделки по ипотеке, проведенные в 2024 году по линии Сбербанка.

Специалисты проанализировали данные, полученные за прошедшие месяцы 2024 года, в результате чего удалось выяснить, что рынок ипотечного кредитования демонстрирует наибольшую активность и развитие именно в Москве. Объем ипотечных займов, выданных в этом году в столице, в общей сложности составляет 240,3 млрд рублей. В процентном соотношении это соответствует 11,6% от общего объема выдач по всей стране.

Второе и третье места заняли Подмосковье (191,2 млрд рублей, или 9,2% доли от общего объема выдач по стране) и Санкт-Петербург (119,8 млрд рублей, или 5,8%), информирует newsnn.ru.

На следующих строчках рейтинга расположились Краснодарский край (113 млрд рублей, или 5,4%) и Тюменская область (88,2 млрд рублей, или 4,2%).

В первую десятку также вошли Свердловская и Ростовская области, республики Башкортостан и Татарстан, а также Приморье. В перечисленных регионах фиксируется доля от общего объема выдач ипотечных займов по всей РФ в пределах от 3,7% до 2%, что в денежном эквиваленте соответствует диапазону от 75,8 млрд рублей до 42,2 млрд рублей.

Топ-10 регионов по объему выдачи ипотеки в 2024 году

Регион

Объем выдачи в 2024 году, млрд руб

Доля от объема выдач по РФ, %

Москва

240,3

11,6%

Московская область

191,2

9,2%

Санкт-Петербург

119,8

5,8%

Краснодарский край

113,0

5,4%

Тюменская область

88,2

4,2%

Свердловская область

75,8

3,7%

Республика Башкортостан

75,0

3,6%

Республика Татарстан

64,6

3,1%

Ростовская область

54,0

2,6%

Приморский край

42,2

2,0%

Ориентируясь на итоги исследования 2024 года, эксперты ожидают, что по всей России Сбер оформит жилищных кредитов на общую сумму 2,6 трлн рублей.

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