«Домклик»: Ростовская область вошла в топ-10 в РФ по выдаче ипотеки за 2024 год

Специалисты проанализировали данные, полученные за прошедшие месяцы 2024 года, в результате чего удалось выяснить, что рынок ипотечного кредитования демонстрирует наибольшую активность и развитие именно в Москве. Объем ипотечных займов, выданных в этом году в столице, в общей сложности составляет 240,3 млрд рублей. В процентном соотношении это соответствует 11,6% от общего объема выдач по всей стране.