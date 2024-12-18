«Домклик»: Ростовская область вошла в топ-10 в РФ по выдаче ипотеки за 2024 год

Posted 18 декабря, 08:32
Published 18 декабря, 08:32
Modified 18 декабря, 08:32
Updated 18 декабря, 08:32
Специалисты проанализировали данные, полученные за прошедшие месяцы 2024 года, в результате чего удалось выяснить, что рынок ипотечного кредитования демонстрирует наибольшую активность и развитие именно в Москве. Объем ипотечных займов, выданных в этом году в столице, в общей сложности составляет 240,3 млрд рублей. В процентном соотношении это соответствует 11,6% от общего объема выдач по всей стране.
Второе и третье места заняли Подмосковье (191,2 млрд рублей, или 9,2% доли от общего объема выдач по стране) и Санкт-Петербург (119,8 млрд рублей, или 5,8%), информирует newsnn.ru.
На следующих строчках рейтинга расположились Краснодарский край (113 млрд рублей, или 5,4%) и Тюменская область (88,2 млрд рублей, или 4,2%).
В первую десятку также вошли Свердловская и Ростовская области, республики Башкортостан и Татарстан, а также Приморье. В перечисленных регионах фиксируется доля от общего объема выдач ипотечных займов по всей РФ в пределах от 3,7% до 2%, что в денежном эквиваленте соответствует диапазону от 75,8 млрд рублей до 42,2 млрд рублей.
Топ-10 регионов по объему выдачи ипотеки в 2024 году
|
Регион
|
Объем выдачи в 2024 году, млрд руб
|
Доля от объема выдач по РФ, %
|
Москва
|
240,3
|
11,6%
|
Московская область
|
191,2
|
9,2%
|
Санкт-Петербург
|
119,8
|
5,8%
|
Краснодарский край
|
113,0
|
5,4%
|
Тюменская область
|
88,2
|
4,2%
|
Свердловская область
|
75,8
|
3,7%
|
Республика Башкортостан
|
75,0
|
3,6%
|
Республика Татарстан
|
64,6
|
3,1%
|
Ростовская область
|
54,0
|
2,6%
|
Приморский край
|
42,2
|
2,0%
Ориентируясь на итоги исследования 2024 года, эксперты ожидают, что по всей России Сбер оформит жилищных кредитов на общую сумму 2,6 трлн рублей.