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Posted 18 декабря, 18:05

Published 18 декабря, 18:05

Modified 18 декабря, 18:07

Updated 18 декабря, 18:07

Минобороны сообщило, что в Ростовской области пресечена еще одна воздушная атака

Два беспилотника сбили в Ростовской области военные после ракетной атаки

18 декабря 2024, 18:05
Фото: Минобороны России. Минобороны сообщило, что в Ростовской области пресечена еще одна воздушная атака
Вечером 18 декабря ВСУ предприняли еще одну попытку атаковать Ростовскую область, но уже при помощи БПЛА, информирует телеграм-канал министерства обороны России.

Вечером 18 декабря, с 19.10 до 19.30 мск была пресечена террористическая атака противника по Ростовской области. Если днем системы ПВО сбили ракеты, то вечером — беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Всего было зафиксировано два дрона.

Где именно были сбиты беспилотники, не уточняется.

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Ранее Ростовская область претерпела атаку 10 ракет. Военные ликвидировали их при помощи сил противовоздушной обороны. Однако обломки снарядов разбили остекление здания, устроили пожар в жилом доме и повредили двор одного домовладения в хуторе Малая Каменка. Подробнее о недавнем происшествии в материале RostovGazeta.

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