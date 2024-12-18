Два беспилотника сбили в Ростовской области военные после ракетной атаки

Вечером 18 декабря, с 19.10 до 19.30 мск была пресечена террористическая атака противника по Ростовской области. Если днем системы ПВО сбили ракеты, то вечером — беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Всего было зафиксировано два дрона.