Два беспилотника сбили в Ростовской области военные после ракетной атаки

Posted 18 декабря, 18:05
Published 18 декабря, 18:05
Modified 18 декабря, 18:07
Updated 18 декабря, 18:07
Вечером 18 декабря, с 19.10 до 19.30 мск была пресечена террористическая атака противника по Ростовской области. Если днем системы ПВО сбили ракеты, то вечером — беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Всего было зафиксировано два дрона.
Где именно были сбиты беспилотники, не уточняется.
Ранее Ростовская область претерпела атаку 10 ракет. Военные ликвидировали их при помощи сил противовоздушной обороны. Однако обломки снарядов разбили остекление здания, устроили пожар в жилом доме и повредили двор одного домовладения в хуторе Малая Каменка. Подробнее о недавнем происшествии в материале RostovGazeta.