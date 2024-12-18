«Единая Россия» подвела итоги своей законотворческой деятельности в осеннюю сессию

Секретарь генерального совета отметил, что итоговый документ оказался сбалансированным и соответствует стратегическим приоритетам развития страны. На реализацию положений народной программы предусмотрено около 15 триллионов рублей. В частности, поправками «Единой России» было добавлено 161,7 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на такие важные направления, как строительство школ и детских садов, дорог, поддержка науки, развитие сельских территорий и создание инфраструктуры для детского отдыха и спорта, а также помощь участникам СВО и их семьям.