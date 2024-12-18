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Posted 18 декабря, 15:32

Published 18 декабря, 15:32

Modified 18 декабря, 15:34

Updated 18 декабря, 15:34

«Единая Россия» подвела итоги своей законотворческой деятельности в осеннюю сессию

«Единая Россия» подвела итоги своей законотворческой деятельности в осеннюю сессию

18 декабря 2024, 15:32
Фото: er.ru.
В осеннюю сессию партия «Единая Россия» продолжила укреплять статус и расширять поддержку участников спецоперации и их семей. Как сообщил секретарь генсовета Владимир Якушев, было принято более 130 федеральных законов на эту тему.

Он отметил, что именно в эту сессию приняты предложения партии, касающиеся запрета на взыскание исполнительского сбора с участников СВО; предоставления статуса ветерана боевых действий работникам военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей, а также сотрудникам МЧС, задействованным в разминировании территорий в зоне СВО; возможности жилищной регистрации участников СВО по доверенности; предоставления внеочередного жилья военнослужащим, имеющим детей-инвалидов, и другие инициативы.

Также одной из ключевых задач партии стало формирование федерального бюджета.

Секретарь генерального совета отметил, что итоговый документ оказался сбалансированным и соответствует стратегическим приоритетам развития страны. На реализацию положений народной программы предусмотрено около 15 триллионов рублей. В частности, поправками «Единой России» было добавлено 161,7 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на такие важные направления, как строительство школ и детских садов, дорог, поддержка науки, развитие сельских территорий и создание инфраструктуры для детского отдыха и спорта, а также помощь участникам СВО и их семьям.

Он также отметил, что в эту сессию было внесено множество законопроектов: о дополнительном отпуске для родителей и супругов раненых участников СВО, о дополнительной защите прав временных работников и улучшении работы частных агентств занятости.

Всего в осеннюю сессию фракцией «Единая Россия» было внесено 100 законопроектов, из которых 87 стали законами. Среди них — 17 законов по поддержке участников СВО, предложенных партией. Еще 12 находятся в процессе рассмотрения. Владимир Якушев подчеркнул, что в следующем году предстоит напряженная работа.

Еще он рассказал, что на недавнем XXII съезде президент Владимир Путин и председатель партии Дмитрий Медведев четко обозначили приоритетные задачи на ближайшее время. Прежде всего это продолжение работы в сфере поддержки ветеранов боевых действий и их семей, особенно тех, кто потерял близких.

Как сообщает ER.RU, Якушев акцентировал внимание на том, что в народной программе появился новый раздел, большинство пунктов которого касается совершенствования законодательства.

По его словам, ранее президент подчеркнул важность вовлечения всех партийных институтов в реализацию новых национальных проектов. В этом контексте особое внимание уделяется роли партии в программе капитального ремонта школ.

«Также глава государства подчеркнул важность партийного участия в реализации программ социальной газификации, благоустройства общественных пространств, модернизации почтовых отделений», — резюмировал секретарь генсовета.

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