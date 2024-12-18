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Posted 18 декабря, 10:52

Published 18 декабря, 10:52

Modified 18 декабря, 10:54

Updated 18 декабря, 10:54

Экс-судья из Шахт замешан в деле о хищении 70 миллионов рублей из бюджета РФ

Экс-судья из Шахт оказался замешан в хищении 70 миллионов рублей из бюджета РФ

18 декабря 2024, 10:52
Фото: Изображение Midjourney. Экс-судья из Шахт замешан в деле о хищении 70 миллионов рублей из бюджета РФ
Бывший судья из города Шахты Ростовской области оказался причастен к уголовному делу о хищении более 70 миллионов рублей из бюджета РФ. Об этом 18 декабря сообщает региональное УФСБ.

На судью обратили внимание в ходе расследования уголовного дела, напрямую с ним несвязанного. Правоохранители выяснили, что некие граждане похитили деньги, которые выделяли для строительства или покупки жилья в рамках программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов.

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Всего подозреваемые разжились 70 миллионами рублей, которые выделяли из федерального бюджета. Теперь следователи считают, что в этом был замешан бывший судья. В отношении него возбудили уголовное дело сразу по трем статьям: о покушении на мошенничество, служебном подлоге и вынесении заведомо неправосудных решений. СК расследует 40 эпизодов.

Ранее приговор вынесли депутату и главе города Миллерово за служебный подлог.

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