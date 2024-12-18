Экс-судья из Шахт оказался замешан в хищении 70 миллионов рублей из бюджета РФ

Всего подозреваемые разжились 70 миллионами рублей, которые выделяли из федерального бюджета. Теперь следователи считают, что в этом был замешан бывший судья. В отношении него возбудили уголовное дело сразу по трем статьям: о покушении на мошенничество, служебном подлоге и вынесении заведомо неправосудных решений. СК расследует 40 эпизодов.