Новый опасный инцидент случился с самолетом ростовской авиакомпании «Азимут»

Неприятная ситуация произошла в среду, 18 декабря, при полете из Москвы в Санкт-Петербург. Лайнер авиакомпании «Азимут» уже взлетел, когда поломка была обнаружена. На высоте примерно трех тысяч метров экипаж выяснил, что не все створки шасси закрываются.