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Posted 18 декабря, 18:35

Published 18 декабря, 18:35

Modified 18 декабря, 18:38

Updated 18 декабря, 18:38

У самолета ростовской авиакомпании «Азимут» возникли проблемы с шасси при полете

Новый опасный инцидент случился с самолетом ростовской авиакомпании «Азимут»

18 декабря 2024, 18:35
Фото: 1MI. У самолета ростовской авиакомпании «Азимут» возникли проблемы с шасси при полете

Еще один самолет ростовской авиакомпании «Азимут» совершил вынужденную посадку

Самолету авиакомпании «Азимут», базирующейся в Ростове-на-Дону, пришлось совершить вынужденную посадку из-за проблем с шасси, сообщает Lenta.Ru со ссылкой на телеграм-канал Aviaincident.

Неприятная ситуация произошла в среду, 18 декабря, при полете из Москвы в Санкт-Петербург. Лайнер авиакомпании «Азимут» уже взлетел, когда поломка была обнаружена. На высоте примерно трех тысяч метров экипаж выяснил, что не все створки шасси закрываются.

Пилот, назначенный ответственным за безопасное завершение полета, принял решение вернутся в Москву и совершить посадку во Внуково. При приземлении никто не пострадал, помощь медиков и спасателей не понадобилась.

Самолет ростовской авиакомпании «Азимут» загорелся при посадке в Турции
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До этого самолёт ростовской авиакомпании «Азимут» вообще не смог вылететь. Причиной стала поломка двигателя. Подробнее об инциденте в материале RostovGazeta.

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