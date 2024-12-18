Новый опасный инцидент случился с самолетом ростовской авиакомпании «Азимут»

Posted 18 декабря, 18:35
Published 18 декабря, 18:35
Modified 18 декабря, 18:38
Updated 18 декабря, 18:38
Неприятная ситуация произошла в среду, 18 декабря, при полете из Москвы в Санкт-Петербург. Лайнер авиакомпании «Азимут» уже взлетел, когда поломка была обнаружена. На высоте примерно трех тысяч метров экипаж выяснил, что не все створки шасси закрываются.
Пилот, назначенный ответственным за безопасное завершение полета, принял решение вернутся в Москву и совершить посадку во Внуково. При приземлении никто не пострадал, помощь медиков и спасателей не понадобилась.
До этого самолёт ростовской авиакомпании «Азимут» вообще не смог вылететь. Причиной стала поломка двигателя. Подробнее об инциденте в материале RostovGazeta.