ФОМС: В новых регионах 3,5 млн жителей оформили полисы ОМС

Posted 18 декабря, 09:05
Published 18 декабря, 09:05
Modified 18 декабря, 09:07
Updated 18 декабря, 09:07
Он добавил, что с момента запуска программы почти 22 млн россиян имеют исключительно цифровые полисы. Об этом пишет newizv.ru.
Обладатели полисов обязательного медицинского страхования, включая жителей новых регионов, могут рассчитывать на бесплатную качественную медицинскую помощь как в своих населенных пунктах, так и в других регионах, включая доступ к высокотехнологичным услугам в федеральных учреждениях здравоохранения.
Чтобы получить полис обязательного медицинского страхования, необходимо обратиться в ТФОМС, многофункциональный центр предоставления услуг или воспользоваться порталом «Госуслуги».
В декабре текущего года Правительство Российской Федерации утвердило схему финансирования системы ОМС в новых регионах на следующий год. В 2025 году жители этих территорий смогут продолжать получать бесплатную медицинскую помощь, включая высокотехнологичную, в рамках основной программы ОМС, на что из бюджета ФОМС будут выделены средства, превышающие 58 млрд рублей.