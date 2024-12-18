ФОМС: В новых регионах 3,5 млн жителей оформили полисы ОМС

В декабре текущего года Правительство Российской Федерации утвердило схему финансирования системы ОМС в новых регионах на следующий год. В 2025 году жители этих территорий смогут продолжать получать бесплатную медицинскую помощь, включая высокотехнологичную, в рамках основной программы ОМС, на что из бюджета ФОМС будут выделены средства, превышающие 58 млрд рублей.