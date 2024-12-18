Гидрометцентр сообщил, когда потеплеет в Ростовской области

Сообщается, что в среду, 18 декабря, в течение дня на юге России ожидается непогода. Так, в большинстве регионов ЮФО будут лить дожди, а в горах возможен снег. Местами ожидаются грозы и штормовой ветер со скоростью до 29 метров в секунду.