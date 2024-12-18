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Posted 18 декабря, 11:02

Published 18 декабря, 11:02

Modified 18 декабря, 11:05

Updated 18 декабря, 11:05

Стало известно, когда в Ростовской области погода станет лучше

Гидрометцентр сообщил, когда потеплеет в Ростовской области

18 декабря 2024, 11:02
Фото: rostovgazeta.ru. Стало известно, когда в Ростовской области погода станет лучше

Научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о скором потеплении в Ростове

Погода на юге России, в том числе и в Ростовской области, начнет меняться 19 декабря. В среду ожидаются сильные дожди, но в четверг прояснится. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Сообщается, что в среду, 18 декабря, в течение дня на юге России ожидается непогода. Так, в большинстве регионов ЮФО будут лить дожди, а в горах возможен снег. Местами ожидаются грозы и штормовой ветер со скоростью до 29 метров в секунду.

Кроме того, на Северном Кавказе прогнозируются дожди и мокрый снег. Опасность может составить гололед. В некоторых районах ветер будет дуть со строгостью до 30 метров в секунду.

Однако сообщается, что в четверг погодные условия переменятся в лучшую сторону.

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Ранее сообщалось, какая погода ждет жителей Ростова в Новом году.

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