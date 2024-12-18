Глава Донецка Роман Кураев сообщил о работе систем ПВО

Posted 18 декабря, 14:10
Published 18 декабря, 14:10
Modified 18 декабря, 14:11
Updated 18 декабря, 14:11
Кураев разъяснил, что штаб администрации ГОЧС никаких сведений об угрозе БПЛА или баллистических ракет не получал. Однако система ПВО работала на территории Донецка. На настоящий момент повреждений или разрушений не наблюдается.
По его словам, детальной информации по работе противовоздушной системы нужно ждать от военных источников или врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.
Ранее жителей Ростовской области испугали звук и следы в небе. Дончане рассказали, где и когда слышали сильные хлопки. Подробнее об обстановке в регионе в материале RostovGazeta.