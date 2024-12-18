Итоги среды: враг атаковал ракетами Каменск, а «ростовского маньяка» упекли в СИЗО

Posted 18 декабря, 17:45
Published 18 декабря, 17:45
Modified 18 декабря, 17:47
Updated 18 декабря, 17:47
Около 16.30 мск Ростовская область попала под ракетную атаку. Основной удар пришелся по Каменскому району, а именно хутору Малая Каменка. Противник направил в сторону региона 10 ракет. Все воздушные цели были поражены, однако их обломки все-таки смогли нанести повреждения на земле.
Так, упавшие части ракет, устроили пожар в жилом доме по улице Первомайской в хуторе Малая Каменка. На место происшествия были направлены спасатели, которые быстро приступили к ликвидации огня. Таже обломки ракет разбили стекла в здании по улице Речной. Один из фрагментов упал во двор частного дома по Карла Маркса. Это место было оцеплено.
Добавим, что среди населения пострадавших и погибших нет. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь добавил, что информация о разрушениях еще уточняется.
Вечером 14 декабря трое подростков проникли на ЖД-станцию Ростов-Товарный, чтобы поджечь электровоз поезда, перевозившего зерно. Злоумышленникам — 15, 16 и 17 лет удалось устроить пожар только в кабине локомотива.
Сигнал о ЧП поступил правоохранительным органам, которые в скором времени прибыли на станцию. Они задержали школьников и студента и доставили их в участок. На допросе подростки рассказали, что выполняли поручение украинского куратора. За это им обещали перевести на электронный кошелек 150 тысяч рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ. Юным ростовчанам может грозить тюремный срок до 20 лет.
Суд избрал меру пресечения 26-летнему Владиславу К., который 16 декабря напал на двух человек в Ростове и его окрестностях. Маньяк вооружился ножом, проник в подъезд многоэтажки в Аксайском районе и напал на 21-летнюю Ульяну. По его словам, он был с ней знаком. В зале суда он рассказал, что девушка начала общаться с подростком, поэтому он ее приревновал. Именно из-за этого он повалил жертву и нанес множественные ножевые ранения. Врачи не смогли спасти девушку, и она умерла.
До этого Владислав К. напал в подъезде на того самого школьника. Злоумышленник также подкараулил парня в подъезде и со спины ударил его ножом. Подросток смог отбиться, о ЧП ему напоминают только разбитая губа, синяки и испуг.
Владислава задержали тем же вечером. Он стал фигурантом уголовных дел о покушении на убийство, но после гибели девушки, одно из них переквалифицировали на более тяжкую статью. По решению суда он останется в СИЗО до 17 февраля.