Итоги среды: враг атаковал ракетами Каменск, а «ростовского маньяка» упекли в СИЗО

Суд избрал меру пресечения 26-летнему Владиславу К., который 16 декабря напал на двух человек в Ростове и его окрестностях. Маньяк вооружился ножом, проник в подъезд многоэтажки в Аксайском районе и напал на 21-летнюю Ульяну. По его словам, он был с ней знаком. В зале суда он рассказал, что девушка начала общаться с подростком, поэтому он ее приревновал. Именно из-за этого он повалил жертву и нанес множественные ножевые ранения. Врачи не смогли спасти девушку, и она умерла.