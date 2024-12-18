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Posted 18 декабря, 09:20

Published 18 декабря, 09:20

Modified 18 декабря, 09:22

Updated 18 декабря, 09:22

Из-за бешеной кошки часть Ростовской области попала в карантин

Из-за кошки часть Ростовской области попала в карантин

18 декабря 2024, 09:20
Фото: Unsplash. Из-за бешеной кошки часть Ростовской области попала в карантин
В Ростовской области ввели карантин в одном из районов из-за бешенства у кошки. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Юрий Слюсарь.

Речь идет о Цимлянском районе. Одна из жительниц хутора Железнодорожного Маркинского сельского поселения обратилась в ветеринарную службу. Как выяснилось позже, рядом с ее домом на улице Советской была кошка, заразившаяся бешенством.

Бездомное животное, очевидно, вскоре скончалось — бешенство ничем не лечится и приводит к летальному исходу у четвероногих.

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Чтобы не допустить распространения инфекции, в хуторе Железнодорожном ввели карантин. Он распространяется на радиус в три километра. В этих границах теперь действуют ограничительные меры.

Контролировать исполнение распоряжения будет замгубернатора — министр сельхоза Ростовской области Константин Рачаловский.

Ранее аналогичные меры потребовались в Миллеровском районе из-за барсука, зараженного бешенством.

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