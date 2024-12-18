Из-за кошки часть Ростовской области попала в карантин

Posted 18 декабря, 09:20
Published 18 декабря, 09:20
Modified 18 декабря, 09:22
Updated 18 декабря, 09:22
Речь идет о Цимлянском районе. Одна из жительниц хутора Железнодорожного Маркинского сельского поселения обратилась в ветеринарную службу. Как выяснилось позже, рядом с ее домом на улице Советской была кошка, заразившаяся бешенством.
Бездомное животное, очевидно, вскоре скончалось — бешенство ничем не лечится и приводит к летальному исходу у четвероногих.
Чтобы не допустить распространения инфекции, в хуторе Железнодорожном ввели карантин. Он распространяется на радиус в три километра. В этих границах теперь действуют ограничительные меры.
Контролировать исполнение распоряжения будет замгубернатора — министр сельхоза Ростовской области Константин Рачаловский.
Ранее аналогичные меры потребовались в Миллеровском районе из-за барсука, зараженного бешенством.