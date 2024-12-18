Кадры обломков ракет, которыми обстреляли Ростовскую область, попали в Сеть

Posted 18 декабря, 15:50
Published 18 декабря, 15:50
Modified 18 декабря, 15:52
Updated 18 декабря, 15:52
Жители соседних населенных пунктов пришли на поле, где издали увидели дым. Обход территории даром не прошел: люди обнаружили кучу обломков одной из ракет, которые сбили над Каменском.
— Дымится уже минут 20, — говорит автор видео, которое опубликовано в telegram-канале «Это Ростов новости». — Это что?
Приятель мужчины предположил, что это может быть двигатель.
— Не ракета, а целый корабль! На чермет можно сдать, — добавляет мужчина, который снимает на камеру то, что осталось от ракет.
— Что там делают гражданские вообще? — удивляются в комментариях пользователи мессенджера. — На аэродроме в Таганроге полицейские охраняли эти обломки все дни, пока не разминировали!
Как сообщала RostovGazeta, после ракетного удара загорелся жилой дом в хуторе Малая Каменка. Кроме того, пострадало остекление дома на улице Речной, а еще один фрагмент ракеты приземлился до двор частного дома на улице Карла Маркса. Место падения оцепили и никого не пускают.