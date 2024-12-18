Кадры обломков ракет, которыми обстреляли Ростовскую область, попали в Сеть

Как сообщала RostovGazeta, после ракетного удара загорелся жилой дом в хуторе Малая Каменка. Кроме того, пострадало остекление дома на улице Речной, а еще один фрагмент ракеты приземлился до двор частного дома на улице Карла Маркса. Место падения оцепили и никого не пускают.