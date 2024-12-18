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Posted 18 декабря, 15:50

Published 18 декабря, 15:50

Modified 18 декабря, 15:52

Updated 18 декабря, 15:52

На камеру сняли обломки ракет, разбросанных в поле под Каменском

Кадры обломков ракет, которыми обстреляли Ростовскую область, попали в Сеть

18 декабря 2024, 15:50
Фото: 1MI. На камеру сняли обломки ракет, разбросанных в поле под Каменском
Днем 18 декабря город Каменск-Шахтинский в Ростовской области попал под ракетный удар Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил о 10 сбитых ракетах. Обломки воздушного оружия оказались разбросаны по улицам и полям. Местные жители поделились кадрами с места ЧП.

Жители соседних населенных пунктов пришли на поле, где издали увидели дым. Обход территории даром не прошел: люди обнаружили кучу обломков одной из ракет, которые сбили над Каменском.

— Дымится уже минут 20, — говорит автор видео, которое опубликовано в telegram-канале «Это Ростов новости». — Это что?

Приятель мужчины предположил, что это может быть двигатель.

Видео: тг Это Ростов Новости. На камеру сняли обломки ракет, разбросанных в поле под Каменском
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— Не ракета, а целый корабль! На чермет можно сдать, — добавляет мужчина, который снимает на камеру то, что осталось от ракет.
— Что там делают гражданские вообще? — удивляются в комментариях пользователи мессенджера. — На аэродроме в Таганроге полицейские охраняли эти обломки все дни, пока не разминировали!

Как сообщала RostovGazeta, после ракетного удара загорелся жилой дом в хуторе Малая Каменка. Кроме того, пострадало остекление дома на улице Речной, а еще один фрагмент ракеты приземлился до двор частного дома на улице Карла Маркса. Место падения оцепили и никого не пускают.

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