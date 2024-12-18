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Posted 18 декабря, 11:36

Published 18 декабря, 11:36

Modified 18 декабря, 11:36

Updated 18 декабря, 11:36

МТС Банк установил специальные условия на покупку драгоценных металлов по четвергам

МТС Банк установил специальные условия на покупку драгоценных металлов по четвергам

18 декабря 2024, 11:36
Фото: Изображение Midjourney.
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МТС Банк запустил акцию «Каждый четверг на вес золота» на покупку в банке драгоценных металлов.

В период с 16 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года каждый четверг с 10:00 до 19:00 по московскому времени приобрести золото, серебро, платину и палладий на обезличенные металлические счета (ОМС) можно со скидкой 1% от курса продажи МТС Банка.

Для покупки драгоценных металлов в каналах дистанционного банковского обслуживания МТС Банка необходимо выбрать опцию «Открыть новый продукт», затем кликнуть «Открыть счет» и выбрать желаемый драгоценный метал. Минимальная масса метала для покупки составляет 0,1 грамма.

Более подробную информацию об акции можно узнать на сайте МТС Банка.

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