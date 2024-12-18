МТС Банк установил специальные условия на покупку драгоценных металлов по четвергам

В период с 16 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года каждый четверг с 10:00 до 19:00 по московскому времени приобрести золото, серебро, платину и палладий на обезличенные металлические счета (ОМС) можно со скидкой 1% от курса продажи МТС Банка.