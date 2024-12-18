МТС Банк установил специальные условия на покупку драгоценных металлов по четвергам

Posted 18 декабря, 11:36
Published 18 декабря, 11:36
Modified 18 декабря, 11:36
Updated 18 декабря, 11:36
В период с 16 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года каждый четверг с 10:00 до 19:00 по московскому времени приобрести золото, серебро, платину и палладий на обезличенные металлические счета (ОМС) можно со скидкой 1% от курса продажи МТС Банка.
Для покупки драгоценных металлов в каналах дистанционного банковского обслуживания МТС Банка необходимо выбрать опцию «Открыть новый продукт», затем кликнуть «Открыть счет» и выбрать желаемый драгоценный метал. Минимальная масса метала для покупки составляет 0,1 грамма.
Более подробную информацию об акции можно узнать на сайте МТС Банка.