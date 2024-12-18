На штабах координационного центра правительства решаются проблемы ТКО еженедельно

Согласно данным РЭО на октябрь текущего года, 54,8% твердых коммунальных отходов направляются на переработку, в то время как 13,7% утилизируются и обезвреживаются, а 83,9% отправляются на захоронение. В рамках реформы с 2019 года до октября 2024 года в России было построено 286 объектов для обращения с ТКО, из которых 146 предназначены для переработки, 79 — для утилизации и обезвреживания, 23 — для захоронения, а 38 являются комплексными. В стране запущена программа раздельного сбора отходов (РСО), что способствовало увеличению площадок для РСО на 43% и росту числа контейнеров на 68%. Благодаря государственной поддержке было приобретено 154,8 тысячи контейнеров для раздельного сбора, и теперь в стране функционирует 200 тысяч площадок для РСО.