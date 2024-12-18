На штабах координационного центра правительства решаются проблемы ТКО еженедельно

Posted 18 декабря, 10:43
Published 18 декабря, 10:43
Modified 18 декабря, 10:43
Updated 18 декабря, 10:43
Пресс-служба Российского экологического оператора сообщила, что в ходе работы штабов в последние недели были выявлены еще не решенные проблемы в этой области, пишет 56orb.ru. В основном они связаны с деятельностью региональных операторов, а также с нехваткой специализированной техники для транспортировки ТКО и контейнеров для их размещения.
В РЭО отметили, что работа проводится по пяти направлениям: «Региональные операторы», «Обеспеченность спецтехникой», «Обеспеченность контейнерными площадками», «Обеспеченность контейнерами», «Инфраструктура обращения». На еженедельных встречах участники отрасли, представители государственных органов и сотрудники РЭО обсуждают и адаптируют предложения для улучшения системы обращения с отходами в реальном времени. За последний месяц было предложено множество инициатив, которые уже стали основой новых нормативных актов.
С 2020 года региональные операторы сталкиваются с возрастанием затрат на транспортировку ТКО, превысившим уровень инфляции на 20-30%. На заседании штаба была озвучена инициатива о необходимости пересмотра законодательных норм тарифного регулирования, чтобы учесть недополученные расходы операторов. В том числе принять во внимание выпадающие расходы регоператоров в течение ближайших циклов. Сейчас разрыв между ростом расходов и их отражением в тарифах может составлять до двух лет.
Тарифы на услуги должны определяться на основании информации, размещенной в Федеральной государственной системе учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).
Для мониторинга вывоза мусора с площадок для накопления ТКО регионы должны настроить видеопотоки с систем наружного наблюдения. В ноябре три субъекта начали тестирование данного подхода в пилотном режиме.
Согласно данным РЭО на октябрь текущего года, 54,8% твердых коммунальных отходов направляются на переработку, в то время как 13,7% утилизируются и обезвреживаются, а 83,9% отправляются на захоронение. В рамках реформы с 2019 года до октября 2024 года в России было построено 286 объектов для обращения с ТКО, из которых 146 предназначены для переработки, 79 — для утилизации и обезвреживания, 23 — для захоронения, а 38 являются комплексными. В стране запущена программа раздельного сбора отходов (РСО), что способствовало увеличению площадок для РСО на 43% и росту числа контейнеров на 68%. Благодаря государственной поддержке было приобретено 154,8 тысячи контейнеров для раздельного сбора, и теперь в стране функционирует 200 тысяч площадок для РСО.