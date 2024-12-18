На строительство объездной дороги Новочеркасска потратят 7 миллиардов рублей

Posted 18 декабря, 05:43
Published 18 декабря, 05:43
Modified 18 декабря, 05:45
Updated 18 декабря, 05:45
Кроме того, на создание проектной документации понадобится еще 100 миллионов рублей. Пока готова предпроектная документация, согласно которой общая протяженность дорожного участка составит 9,5 километра.
По словам главы администрации Новочеркасска, очень много транзитного транспорта проходит через Новочеркасск, когда случаются аварии на М-4. А когда будет создан еще платный участок в районе Ростова и Новочеркасска, этого транспорта прибавится.
— Для того, чтобы выводить транзитный транспорт и со стороны Ростова чтобы можно было беспрепятственно, без пробок, проехать к особой экономической зоне, мы считаем, что маршрут должен быть следующим: Харьковское шоссе — разворот за электродным заводом — движение по Трамвайной в районе новой развязки — выход в районе НЭВЗ на перекресток подъезда со стороны М-4 в районе станицы, — рассказал Юрий Лысенко.
Ранее RostovGazeta сообщала, во сколько обойдется содержание Западной хорды.