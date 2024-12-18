Напавшего на девушку и подростка «ростовского маньяка» закрыли в изоляторе

Posted 18 декабря, 10:18
Published 18 декабря, 10:18
Modified 18 декабря, 10:20
Updated 18 декабря, 10:20
Страшное ЧП случилось 16 декабря. В тот день 26-летний Владислав К. набросился с ножом на школьника и девушку. Подросток смог дать отпор и отделался испугом и разбитой губой. Девушка получила более десятка ножевых ранений. Врачи пытались ее спасти, но 21-летняя Ульяна не выжила. От полученных травм она скончалась в стенах больницы.
Вечером подозреваемого задержали. Известно, что ранее он был судим за кражу, имел долги в микрозаймовых организациях и страдал психическим расстройством.
В отношении Владислава возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство.
Ленинский районный суд избрал меру пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу. В СИЗО парень проведет ближайшие два месяца, до 17 февраля.