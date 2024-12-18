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Posted 18 декабря, 10:18

Published 18 декабря, 10:18

Modified 18 декабря, 10:20

Updated 18 декабря, 10:20

Напавшего на девушку и подростка «ростовского маньяка» закрыли в изоляторе

Напавшего на девушку и подростка «ростовского маньяка» закрыли в изоляторе

18 декабря 2024, 10:18
Фото: 1MI. Напавшего на девушку и подростка «ростовского маньяка» закрыли в изоляторе
По решению суда обвиняемый в нападении с ножом на девушку и школьника отправится в СИЗО. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области 18 декабря.

Страшное ЧП случилось 16 декабря. В тот день 26-летний Владислав К. набросился с ножом на школьника и девушку. Подросток смог дать отпор и отделался испугом и разбитой губой. Девушка получила более десятка ножевых ранений. Врачи пытались ее спасти, но 21-летняя Ульяна не выжила. От полученных травм она скончалась в стенах больницы.

Вечером подозреваемого задержали. Известно, что ранее он был судим за кражу, имел долги в микрозаймовых организациях и страдал психическим расстройством.

СКР возбудил дела после нападений мужчины с ножом на девушку и подростка в Ростове
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Фото: Следком Ростовской области

В отношении Владислава возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство.

Ленинский районный суд избрал меру пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу. В СИЗО парень проведет ближайшие два месяца, до 17 февраля.

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