Новую АЭС планируют построить в Ростовской области к 2039 году

Posted 18 декабря, 16:47
Published 18 декабря, 16:47
Modified 18 декабря, 16:52
Updated 18 декабря, 16:52
Через 15 лет в Ростовской области могут появиться два блока новой атомной электростанции. Где именно будет проходить строительство, пока что неизвестно. Афанасьев только рассказал, что мощность этой составит 2400 милливатт. Предполагаемый ввод предприятия в работу — 2036 и 2039 годы.
«Это дальняя перспектива, но с учетом длительности и строительства атомных станций начинать нужно в ближайшее время», — подметил Афанасьев.
Добавим, что работы будут выполнены в рамках проекта генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, который разработан в целом по России до 2042 года.
До этого готовность Ростовской АЭС к работе в осенне-зимний период оценила спецкомиссия.
Ранее власти Новочеркасска опровергли информацию о строительстве АЭС.