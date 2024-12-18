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Posted 18 декабря, 16:47

Published 18 декабря, 16:47

Modified 18 декабря, 16:52

Updated 18 декабря, 16:52

Новую АЭС планируют построить в Ростовской области к 2039 году

Новую АЭС планируют построить в Ростовской области к 2039 году

18 декабря 2024, 16:47
Фото: Изображение Midjourney. Новую АЭС планируют построить в Ростовской области к 2039 году
Два энергоблока новой АЭС построят на территории Ростовской области к 2039 году. Об этом написал ТАСС со ссылкой на гендиректора Объединенного диспетчерского управления энергосистемы юга Вячеслава Афанасьева.

Через 15 лет в Ростовской области могут появиться два блока новой атомной электростанции. Где именно будет проходить строительство, пока что неизвестно. Афанасьев только рассказал, что мощность этой составит 2400 милливатт. Предполагаемый ввод предприятия в работу — 2036 и 2039 годы.

«Это дальняя перспектива, но с учетом длительности и строительства атомных станций начинать нужно в ближайшее время», — подметил Афанасьев.

Власти окончательно определились с идеей строительства АЭС в Новочеркасске
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Добавим, что работы будут выполнены в рамках проекта генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики, который разработан в целом по России до 2042 года.

До этого готовность Ростовской АЭС к работе в осенне-зимний период оценила спецкомиссия.

Ранее власти Новочеркасска опровергли информацию о строительстве АЭС.

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