Новую АЭС планируют построить в Ростовской области к 2039 году

Через 15 лет в Ростовской области могут появиться два блока новой атомной электростанции. Где именно будет проходить строительство, пока что неизвестно. Афанасьев только рассказал, что мощность этой составит 2400 милливатт. Предполагаемый ввод предприятия в работу — 2036 и 2039 годы.