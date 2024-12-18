Опасный «мясной клей» массово находят в молочных продуктах в Ростовской области

В 2024 году работники донского филиала испытательного центра «ЦОК АПК» проверили более 600 образцов молочных продуктов на соответствие санитарным нормам, наличию остатков лекарств, консервантов и запрещенных добавок, а также на подделку молочных жиров. Об этом сообщили в пресс-службе госучреждения.

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