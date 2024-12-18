Опасный «мясной клей» массово находят в молочных продуктах в Ростовской области

Posted 18 декабря, 08:57
Published 18 декабря, 08:57
Modified 18 декабря, 08:59
Updated 18 декабря, 08:59
Сообщается, что в ходе проверки в одном из образцов обнаружили растительные жиры и отклонения жирно-кислотного состава.
Еще в 11 пробах нашли микробную трансглутаминазу — фермент, который используется в пищевой промышленности для связывания белков, однако недопустим в производстве молочной продукции. Его называют «мясной клей».
В десятке образцов обнаружили консерванты, которые продлевают срок годности проектов, однако способны разрушать витамин В12, отвечающий за состояние нервной системы человека.