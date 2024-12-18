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Posted 18 декабря, 08:57

Published 18 декабря, 08:57

Modified 18 декабря, 08:59

Updated 18 декабря, 08:59

В молочных продуктах Ростовской области обнаружили опасные добавки

Опасный «мясной клей» массово находят в молочных продуктах в Ростовской области

18 декабря 2024, 08:57
Фото: Unsplash. В молочных продуктах Ростовской области обнаружили опасные добавки
В 2024 году работники донского филиала испытательного центра «ЦОК АПК» проверили более 600 образцов молочных продуктов на соответствие санитарным нормам, наличию остатков лекарств, консервантов и запрещенных добавок, а также на подделку молочных жиров. Об этом сообщили в пресс-службе госучреждения.

Сообщается, что в ходе проверки в одном из образцов обнаружили растительные жиры и отклонения жирно-кислотного состава.

Еще в 11 пробах нашли микробную трансглутаминазу — фермент, который используется в пищевой промышленности для связывания белков, однако недопустим в производстве молочной продукции. Его называют «мясной клей».

В десятке образцов обнаружили консерванты, которые продлевают срок годности проектов, однако способны разрушать витамин В12, отвечающий за состояние нервной системы человека.

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Ранее стало известно, как изменились цены на «молочку» в Ростовской области за 2024 год.

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