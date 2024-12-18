Отец пропавшей в Дагестане ростовской спортсменки Цомартовой сообщил об угрозах семье

Posted 18 декабря, 09:47
Published 18 декабря, 09:47
Modified 18 декабря, 09:49
Updated 18 декабря, 09:49
Напомним, что студентка юридического института МВД Анна Цомартова исчезла после участия в соревновании в Дагестане. Поиски девушки с февраля 2024 года так и не дали ответ на вопрос, что с ней произошло и где она может находиться.
По словам отца, сегодня продолжается экспертиза фотографии, на которой засняли похожую девушку. Фото сделано в Дубае.
«Результаты экспертизы фотографии пока не пришли. Но экспертиза вряд ли покажет наша дочь на фото или нет — лица же не видно. Экспертиза, скорее всего, подтвердит типаж. А что это даст?» — делится мнением Николай Цомартов.
Отец исчезнувшей ростовской спортсменки добавляет, что семье, дескать, снова стали поступать угрозы.
«За нас взялись с новыми усилиями. Угрозы — это мягко сказано. Обещают вплоть до того, что привлекут нас к уголовной ответственности», — говорит Николай.
На вопрос корреспондента RostovGazeta о том, есть ли за что привлекать, собеседник отвечает отрицательно.
«Но меня и увольнять было не за что. Когда мне говорили, что уволят — я смеялся. Однако нашли же, за что», — констатирует собеседник.
По словам Николая, восстановиться в должности ему пока не удалось.
«Но проигран только „первый бой“. Я подал на апелляцию», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что мать исчезнувшей Анны Цомартовой попросила защиты у Путина.