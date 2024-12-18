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Posted 18 декабря, 09:47

Published 18 декабря, 09:47

Modified 18 декабря, 09:49

Updated 18 декабря, 09:49

Отец пропавшей в Дагестане ростовской спортсменки Цомартовой сообщил об угрозах семье

Отец пропавшей в Дагестане ростовской спортсменки Цомартовой сообщил об угрозах семье

18 декабря 2024, 09:47
Фото: Unsplash. Отец пропавшей в Дагестане ростовской спортсменки Цомартовой сообщил об угрозах семье

Отец пропавшей в Дагестане ростовской спортсменки Цомартовой сообщил об угрозах

Сюжет
Эксклюзив
Отец пропавшей в Дагестане спортсменки из Ростова Николай Цомартов сообщил RostovGazeta, что родителям девушки обещают серьезные «изменения в семье». И эти изменения, по его словам, явно не будут позитивными.

Напомним, что студентка юридического института МВД Анна Цомартова исчезла после участия в соревновании в Дагестане. Поиски девушки с февраля 2024 года так и не дали ответ на вопрос, что с ней произошло и где она может находиться.

По словам отца, сегодня продолжается экспертиза фотографии, на которой засняли похожую девушку. Фото сделано в Дубае.

«Результаты экспертизы фотографии пока не пришли. Но экспертиза вряд ли покажет наша дочь на фото или нет — лица же не видно. Экспертиза, скорее всего, подтвердит типаж. А что это даст?» — делится мнением Николай Цомартов.
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Отец исчезнувшей ростовской спортсменки добавляет, что семье, дескать, снова стали поступать угрозы.

«За нас взялись с новыми усилиями. Угрозы — это мягко сказано. Обещают вплоть до того, что привлекут нас к уголовной ответственности», — говорит Николай.

На вопрос корреспондента RostovGazeta о том, есть ли за что привлекать, собеседник отвечает отрицательно.

«Но меня и увольнять было не за что. Когда мне говорили, что уволят — я смеялся. Однако нашли же, за что», — констатирует собеседник.

По словам Николая, восстановиться в должности ему пока не удалось.

«Но проигран только „первый бой“. Я подал на апелляцию», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что мать исчезнувшей Анны Цомартовой попросила защиты у Путина.

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