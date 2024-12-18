Появились кадры из зала суда, где избрали меру пресечения «ростовскому маньяку»

Жуткое ЧП случилось 15 декабря. Вооруженный ножом парень нанес более десятка ранений 21-летней Ульяне и пытался наброситься на подростка. Последний смог дать отпор и даже побежал за напавшим. Между ними завязалась драка, после которой парень вышел из подъезда. Однако школьник не получил тяжелых травм: о ЧП напоминают только разбитая губа, синяки и испуг.