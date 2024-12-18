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Posted 18 декабря, 10:41

Published 18 декабря, 10:41

Modified 18 декабря, 10:43

Updated 18 декабря, 10:43

Появились кадры из зала суда, где избрали меру пресечения «ростовскому маньяку»

Появились кадры из зала суда, где избрали меру пресечения «ростовскому маньяку»

18 декабря 2024, 10:41
Фото: видео Тг don_mash. Изображение Midjourney. Появились кадры из зала суда, где избрали меру пресечения «ростовскому маньяку»
В соцсетях появились кадры из зала суда, в котором избрали меру пресечения 26-летнему парню, зарезавшему девушку и напавшего с ножом на школьника в Ростове. Видео 18 декабря опубликовал telegram-канал Don Mash.

Присутствующие сняли на камеру Владислава К., которого задержали несколько дней назад по подозрению в нападении с ножом на двух людей. Судя по кадрам, он переоделся: вместо серого спортивного костюма на парне появилось черное худи.

Жуткое ЧП случилось 15 декабря. Вооруженный ножом парень нанес более десятка ранений 21-летней Ульяне и пытался наброситься на подростка. Последний смог дать отпор и даже побежал за напавшим. Между ними завязалась драка, после которой парень вышел из подъезда. Однако школьник не получил тяжелых травм: о ЧП напоминают только разбитая губа, синяки и испуг.

Видео: Тг don_mash. Изображение Midjourney. Появились кадры из зала суда, где избрали меру пресечения «ростовскому маньяку»
Стали известны подробности зверского нападения маньяка на девушку в Ростове
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Девушку в другом подъезде обнаружили соседи. Они пытались остановить кровотечение и вызвали медиков. Врачи пытались спасти Ульяну, но не смогли: она скончалась в городской больнице.

Владислава задержали тем же вечером. Он стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство, но после гибели девушки, одно из них переквалифицировали в убийство.

Через несколько дней Ленинский районный суд избрал меру пресечения парню в виде двух месяцев нахождения под стражей.

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