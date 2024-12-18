Появились кадры из зала суда, где избрали меру пресечения «ростовскому маньяку»

Posted 18 декабря, 10:41
Published 18 декабря, 10:41
Modified 18 декабря, 10:43
Updated 18 декабря, 10:43
Присутствующие сняли на камеру Владислава К., которого задержали несколько дней назад по подозрению в нападении с ножом на двух людей. Судя по кадрам, он переоделся: вместо серого спортивного костюма на парне появилось черное худи.
Жуткое ЧП случилось 15 декабря. Вооруженный ножом парень нанес более десятка ранений 21-летней Ульяне и пытался наброситься на подростка. Последний смог дать отпор и даже побежал за напавшим. Между ними завязалась драка, после которой парень вышел из подъезда. Однако школьник не получил тяжелых травм: о ЧП напоминают только разбитая губа, синяки и испуг.
Девушку в другом подъезде обнаружили соседи. Они пытались остановить кровотечение и вызвали медиков. Врачи пытались спасти Ульяну, но не смогли: она скончалась в городской больнице.
Владислава задержали тем же вечером. Он стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство, но после гибели девушки, одно из них переквалифицировали в убийство.
Через несколько дней Ленинский районный суд избрал меру пресечения парню в виде двух месяцев нахождения под стражей.