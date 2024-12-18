Продлить дорогу на проспекте Стачки в Ростове планируют в 2025 году

Posted 18 декабря, 16:59
Published 18 декабря, 16:59
Modified 18 декабря, 17:01
Updated 18 декабря, 17:01
В Ростове-на-Дону состоялось 28-е заседание городской Думы, на котором обсудили утверждение бюджета Ростова на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов. Так, планируемый доход города в следующем году составит примерно 60,6 миллиарда рублей.
Одной из самых больших статей расходов станет дорожно-транспортная сфера. В Ростове-на-Дону начнется строительство проезжей части по проспекту Стачки на участке от переулка Мастерового до улицы Курсантов. Чтобы застроить этот отрезок дороги, город выделил 15,5 миллиона рублей.
Добавим, что также в 2025 году в Ростове-на-Дону начнется строительство семи дорог на Левенцовке и еще одной — по улице Орбитальной, также завершится реконструкция проезжей части по Вавилова и строительство моста через Темерник.
Ранее стало известно, что на строительство объездной дороги Новочеркасска потратят семь миллиардов рублей.