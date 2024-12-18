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Posted 18 декабря, 16:59

Published 18 декабря, 16:59

Modified 18 декабря, 17:01

Updated 18 декабря, 17:01

Ростов-на-Дону выделил 15,5 млн рублей на продление проспекта Стачки в 2025 году

Продлить дорогу на проспекте Стачки в Ростове планируют в 2025 году

18 декабря 2024, 16:59
Фото: donland.ru. Ростов-на-Дону выделил 15,5 млн рублей на продление проспекта Стачки в 2025 году
В следующем году в Ростове-на-Дону планируют начать строительство дороги по проспекту Стачки. Для начала на реализацию проекта выделили 15,5 миллиона рублей, сообщает горадминистрации.

В Ростове-на-Дону состоялось 28-е заседание городской Думы, на котором обсудили утверждение бюджета Ростова на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов. Так, планируемый доход города в следующем году составит примерно 60,6 миллиарда рублей.

Одной из самых больших статей расходов станет дорожно-транспортная сфера. В Ростове-на-Дону начнется строительство проезжей части по проспекту Стачки на участке от переулка Мастерового до улицы Курсантов. Чтобы застроить этот отрезок дороги, город выделил 15,5 миллиона рублей.

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Добавим, что также в 2025 году в Ростове-на-Дону начнется строительство семи дорог на Левенцовке и еще одной — по улице Орбитальной, также завершится реконструкция проезжей части по Вавилова и строительство моста через Темерник.

Ранее стало известно, что на строительство объездной дороги Новочеркасска потратят семь миллиардов рублей.

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