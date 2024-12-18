«Пролетело что-то и грохот»: жителей Ростовской области испугали звук и следы в небе

Posted 18 декабря, 13:50
Published 18 декабря, 13:50
Modified 18 декабря, 13:52
Updated 18 декабря, 13:52
Днем 18 декабря в некоторых городах и населенных пунктах в северной части Ростовской области раздались хлопки. Очевидцы рассказали, что грохот был слышен в Шахтах, Каменоломни и Новошахтинске. Также в небе начали появляться инверсионные следы.
Дончане предполагают, что источником шума стала работа систем ПВО по целям.
«Везде слышно», — пишет пользователь.
«Звук был сначала, пролетело что-то, но точно не самолет. А после грохот».
Добавим, что Минобороны России и правительство Ростовской области не давали официальных комментариев о налете БПЛА или ракет.
Ранее жители Ростова сообщили о жутком ночном грохоте. Этот звук попал на уличную камеру.