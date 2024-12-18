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Posted 18 декабря, 13:50

Published 18 декабря, 13:50

Modified 18 декабря, 13:52

Updated 18 декабря, 13:52

После грохота в Ростовской области в небе появились инверсионные следы

«Пролетело что-то и грохот»: жителей Ростовской области испугали звук и следы в небе

18 декабря 2024, 13:50
Фото: mil.ru. После грохота в Ростовской области в небе появились инверсионные следы

После грохота в Ростовской области в небе появились инверсионные следы

Жители Ростовской области услышали сильный хлопок, напоминающий звук взрыва. Через считанные минуты в небе начали появляться инверсионные следы, информирует телеграм-канал «Шахты RU новости».

Днем 18 декабря в некоторых городах и населенных пунктах в северной части Ростовской области раздались хлопки. Очевидцы рассказали, что грохот был слышен в Шахтах, Каменоломни и Новошахтинске. Также в небе начали появляться инверсионные следы.

Дончане предполагают, что источником шума стала работа систем ПВО по целям.

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«Везде слышно», — пишет пользователь.

«Звук был сначала, пролетело что-то, но точно не самолет. А после грохот».

Добавим, что Минобороны России и правительство Ростовской области не давали официальных комментариев о налете БПЛА или ракет.

Ранее жители Ростова сообщили о жутком ночном грохоте. Этот звук попал на уличную камеру.

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