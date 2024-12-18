«Пролетело что-то и грохот»: жителей Ростовской области испугали звук и следы в небе

Днем 18 декабря в некоторых городах и населенных пунктах в северной части Ростовской области раздались хлопки. Очевидцы рассказали, что грохот был слышен в Шахтах, Каменоломни и Новошахтинске. Также в небе начали появляться инверсионные следы.