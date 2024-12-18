ПСБ предлагает предпринимателям Ростова бесплатно открыть счет для бизнеса

* «ПСБ Старт» является акцией лояльности по расчетно-кассовому обслуживанию для клиентов — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, относящихся к сегментам «Малый бизнес» и «Средний бизнес». Акция проводится с 04.10.2024 по 31.12.2025 включительно. Принять участие в Акции могут клиенты, ранее не имеющие открытых расчетных счетов в ПАО «Промсвязьбанк» на основании договора банковского счета более 6 (шести) календарных месяцев до даты начала периода проведения Акции. Акция подключается клиентам, открывшим счет на ТП «ПСБ Старт для ЮЛ» или «ПСБ Старт для ИП», по которым предусмотрены следующие условия обслуживания: за открытие первого расчетного счета комиссия не взимается, за открытие второго и последующих — 890 ₽. За ведение и закрытие счета комиссия не взимается. Прием и исполнение платежных поручений поступивших для перевода на счет физического лица со счетов индивидуальных предпринимателей 2,1% от суммы платежа. При подключении опции «Легкие переводы» (доступно только на ТП ПСБ Старт для ИП, стоимость 25000 руб. в год) комиссия за прием и исполнение платежных поручений, поступивших для перевода на счет физического лица со счетов индивидуальных предпринимателей внутри банка, не взимается. Прием и исполнение платежных поручений, поступивших по системам дистанционного банковского обслуживания 3 платежных поручения без взимания комиссии, далее 99 руб. за каждое п/п. Подробные условия Акции лояльности «ПСБ Старт» можно найти на сайте банка ПСБ по ссылке, условия по ТП «ПСБ Старт для ЮЛ» и ТП «ПСБ Старт для ИП» доступны по ссылке. Информация актуальна на 18.12.2024. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.