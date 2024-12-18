ПСБ предлагает предпринимателям Ростова бесплатно открыть счет для бизнеса

Posted 18 декабря, 13:00
Published 18 декабря, 13:00
Modified 18 декабря, 13:02
Updated 18 декабря, 13:02
На тарифном плане отсутствует плата за ведение расчетного счета, за услуги мобильного и интернет-банка, а также за снятие наличных по бизнес-карте в любых банкоматах до 50 тысяч рублей в месяц, нет комиссии за безналичное начисление денежных средств .
В рамках тарифа «ПСБ Старт» предприниматели могут бесплатно и без ограничений переводить деньги со своего бизнес-счета на личный счет внутри банка.
Кроме того, предприниматели получают безвозмездный доступ к виртуальному бизнес-ассистенту в социальной сети «ВКонтакте» — чат-боту Катюша. Это решение позволяет владельцам бизнеса оплачивать и выставлять счета, получать выписки и данные об остатках прямо на платформе социальной сети.
Для открытия счёта не нужно посещать офис банка — достаточно подать заявку на официальном сайте ПСБ. После этого в течение нескольких минут клиент получит реквизиты своего счёта.
«ПСБ активно сотрудничает с предпринимательским сообществом Ростова-на-Дону, анализируя потребности местного бизнеса и предлагая своевременные решения. Тариф „ПСБ Старт“ включает бесплатное открытие и ведение счёта, а также удобные инструменты, которые помогают предпринимателям оптимизировать свою деятельность, сократив временные и финансовые затраты. Это способствует эффективному решению текущих задач бизнеса и обеспечивает его устойчивость в долгосрочной перспективе», — отметила Лариса Чураева, вице-президент — региональный директор ПСБ в Ростове-на-Дону.
* «ПСБ Старт» является акцией лояльности по расчетно-кассовому обслуживанию для клиентов — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, относящихся к сегментам «Малый бизнес» и «Средний бизнес». Акция проводится с 04.10.2024 по 31.12.2025 включительно. Принять участие в Акции могут клиенты, ранее не имеющие открытых расчетных счетов в ПАО «Промсвязьбанк» на основании договора банковского счета более 6 (шести) календарных месяцев до даты начала периода проведения Акции. Акция подключается клиентам, открывшим счет на ТП «ПСБ Старт для ЮЛ» или «ПСБ Старт для ИП», по которым предусмотрены следующие условия обслуживания: за открытие первого расчетного счета комиссия не взимается, за открытие второго и последующих — 890 ₽. За ведение и закрытие счета комиссия не взимается. Прием и исполнение платежных поручений поступивших для перевода на счет физического лица со счетов индивидуальных предпринимателей 2,1% от суммы платежа. При подключении опции «Легкие переводы» (доступно только на ТП ПСБ Старт для ИП, стоимость 25000 руб. в год) комиссия за прием и исполнение платежных поручений, поступивших для перевода на счет физического лица со счетов индивидуальных предпринимателей внутри банка, не взимается. Прием и исполнение платежных поручений, поступивших по системам дистанционного банковского обслуживания 3 платежных поручения без взимания комиссии, далее 99 руб. за каждое п/п. Подробные условия Акции лояльности «ПСБ Старт» можно найти на сайте банка ПСБ по ссылке, условия по ТП «ПСБ Старт для ЮЛ» и ТП «ПСБ Старт для ИП» доступны по ссылке. Информация актуальна на 18.12.2024. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.