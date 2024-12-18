Резали металл: спасатели достали зажатого в машине в ДТП на трассе Ростов-Ставрополь

На трассе Ростов-Ставрополь пострадавшего зажало в машине после ДТП

В Ростовской области один из пострадавших в ДТП оказался зажат в машине. Об этом 18 декабря сообщает департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации.