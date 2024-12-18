Резали металл: спасатели достали зажатого в машине в ДТП на трассе Ростов-Ставрополь

Posted 18 декабря, 10:50
Published 18 декабря, 10:50
Modified 18 декабря, 10:52
Updated 18 декабря, 10:52
Утром в Егорлыкском районе столкнулись автомобили Kia Soul и Chery Tiggo. Первыми на место прибыли спасатели. Они оказали помощь двум людям и передали их сотрудникам скорой помощи.
Среди пострадавших оказался один человек, которого зажало в машине. Чтобы освободить его, потребовался специальный инструмент.
Ранее RostovGazeta сообщала о женщине, которая попала в подобную ситуацию после ДТП на заснеженной трассе в Ростовской области. Ее также вызволили спасатели, прибывшие на вызов.