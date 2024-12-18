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Posted 18 декабря, 10:50

Published 18 декабря, 10:50

Modified 18 декабря, 10:52

Updated 18 декабря, 10:52

На трассе Ростов-Ставрополь пострадавшего зажало в машине после ДТП

Резали металл: спасатели достали зажатого в машине в ДТП на трассе Ростов-Ставрополь

18 декабря 2024, 10:50
Фото: ДПЧС по РО. На трассе Ростов-Ставрополь пострадавшего зажало в машине после ДТП

На трассе Ростов-Ставрополь пострадавшего зажало в машине после ДТП

В Ростовской области один из пострадавших в ДТП оказался зажат в машине. Об этом 18 декабря сообщает департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации.

Утром в Егорлыкском районе столкнулись автомобили Kia Soul и Chery Tiggo. Первыми на место прибыли спасатели. Они оказали помощь двум людям и передали их сотрудникам скорой помощи.

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Среди пострадавших оказался один человек, которого зажало в машине. Чтобы освободить его, потребовался специальный инструмент.

Ранее RostovGazeta сообщала о женщине, которая попала в подобную ситуацию после ДТП на заснеженной трассе в Ростовской области. Ее также вызволили спасатели, прибывшие на вызов.

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