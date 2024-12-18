«Ростелеком» обновил мобильное приложение для абонентов

«Новая версия мобильного приложения создана на основе единой дизайн-системы „Ростелекома“. Это упрощает работу с разными витринами оператора, формируя единый пользовательский опыт для наших абонентов. Личный кабинет мобильного приложения доступен нашим пользователям уже десять лет. За это время стало привычным решать все вопросы самостоятельно, не прибегая к услугам операторов контакт-центров. Сегодня приложением „Ростелекома“ регулярно пользуются несколько миллионов абонентов. После запуска новых функций число активных пользователей обновленной версии приложения выросло на 8%. Благодаря повышению его удобства на 32% выросло количество операций на одного клиента».