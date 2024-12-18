«Ростелеком» перевел на цифру десять хуторов и сел Ростовской области

Евгений Полуянов, министр цифрового развития, ИТ и связи Ростовской области: «Создание современной цифровой инфраструктуры в небольших населенных пунктах — важный шаг на пути к обеспечению равного доступа к технологиям для всех жителей региона. Оптоволоконные линии не только предоставляют высокоскоростной доступ к сети для сельских школ и медицинских учреждений, но и открывают новые горизонты для развития на этих территориях бизнеса, сфер образования и культуры. Это, в свою очередь, приведет к улучшению качества жизни людей и поможет укрепить цифровое равенство в Ростовской области».