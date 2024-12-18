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Posted 18 декабря, 13:14

Published 18 декабря, 13:14

Modified 18 декабря, 13:16

Updated 18 декабря, 13:16

«Ростелеком» перевел на цифру десять хуторов и сел Ростовской области

«Ростелеком» перевел на цифру десять хуторов и сел Ростовской области

18 декабря 2024, 13:14
Фото: «Ростелеком».
Реклама. ПАО «Ростелеком». erid: LjN8KXyUJ
«Ростелеком» в рамках собственной инвестиционной программы заменил более 43 километров медного кабеля на оптический в десяти малых населенных пунктах Ростовской области. Возможность пользоваться современными цифровыми сервисами на высоких скоростях получили 5 320 жителей.

Модернизация сети прошла в хуторах Сухая Балка, Семенкин и поселке Сибирьковый Волгодонского района, поселках Сосенки, Паршиков и Саркел Цимлянского района, хуторах Упраздно-Кагальницком Константиновского района, Широком Орловского района, хуторе Комаров и поселке Новоберезовка Мартыновского района.

Сергей Мордасов, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»: «„Ростелеком“ модернизирует связь не только в крупных городах и районных центрах, но и даже в самых малых населенных пунктах. Замена медных проводов на оптические линии в определенной степени повышает комфорт жителей. Оптика обеспечивает большую скорость при передаче данных, более устойчива к непогоде. Благодаря улучшению инфраструктуры людям становятся доступны современная связь и цифровые сервисы».

Замена старых медных проводов на оптические линии позволяет увеличить скорость интернета до 1 Гбит/с. Это дает возможность жителям малых населенных пунктов смотреть фильмы и сериалы онлайн, скачивать тяжеловесный контент, проводить видеоконференции без потери качества видео и звука, играть в онлайн-игры без долгих загрузок, учиться и работать удаленно, а также пользоваться государственными сервисами.

«Ростелеком» постоянно расширяет охват современной связью малых населенных пунктов, переводит с меди на оптику действующих абонентов и подключает новых.

Евгений Полуянов, министр цифрового развития, ИТ и связи Ростовской области: «Создание современной цифровой инфраструктуры в небольших населенных пунктах — важный шаг на пути к обеспечению равного доступа к технологиям для всех жителей региона. Оптоволоконные линии не только предоставляют высокоскоростной доступ к сети для сельских школ и медицинских учреждений, но и открывают новые горизонты для развития на этих территориях бизнеса, сфер образования и культуры. Это, в свою очередь, приведет к улучшению качества жизни людей и поможет укрепить цифровое равенство в Ростовской области».

Оптическая инфраструктура «Ростелекома» в Ростовской области в настоящее время охватывает 82%домохозяйств и имеет протяженность порядка 30 тыс. километров. Национальный провайдер на постоянной основе продолжает ее строительство в рамках федеральной государственной программы «Цифровая экономика» и за счет собственных инвестиций.

Получить информацию о наличии технической возможности и оставить заявку на подключение сервисов «Ростелекома» можно на официальном сайте компании, а также по бесплатному номеру горячей линии 8 800 1000 800.

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